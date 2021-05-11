【本報訊】香港大學上月底突然與學生會割席，宣佈停止為其收取會費及收回學生會大樓等設施的管理權之際，港大再有四人組成新莊「薪燧」參選學生會。候選會長郭永皓稱會低調處理外務、力求向校方釋出善意，希望為學界「留一口氣，點一盞燈」。

港大上月底突然宣佈收回學生會大樓管理權，郭永皓指聲明發出後的半小時，校方才向他們交代，他們曾追問詳情，惟不得要領。他指會如常籌組內閣，候選財務秘書麥晉棋表明「敵不動我不動」。

自言是「本土主義」

郭強調內閣主張有傾有講，「學校呢個行為（收回大樓）係唔可以接受，係令人憤慨，佢哋同我哋割席，但我哋冇得同佢完全割席」。他指學生會舉行活動需學校借出場地，認為學生會釋出善意、與校方維持合作關係才是出路。「如果硬碰硬，我哋會係蝕底嘅一方」。

他們自言是「本土主義」，認為香港不應過份依賴中國、應鞏固港人身份認同，但同時又不諱言傾向花更多精力在內務工作，「如果幫同學爭取福利，可以凝聚更多內部力量，到學校或香港發生大事時，我哋先有更大力量去反抗」。他稱未來外務會關注本地農業發展、介紹世界各國的民主運動歷史等「低風險」議題。

候選內閣取名「薪燧」，寓意為學界「留一口氣，點一盞燈」。選舉本月底舉行，左媒「點新聞」日前已發文批評內閣「推廣本土文化」等政綱「港獨自白意味濃厚」。麥晉棋不以為然：「𠵱家講民主自由，都可以畀人話違反國安法啦。」四人討論後，覺得還是要保留「本土」一詞。

郭承認低調處理外務的立場引來部份同學抨擊，「有同學會期望港大學生會係aggressive啲，但𠵱家我哋對學校都仲有依賴，要喺未來嘅時間諗吓點樣減少依賴」。

內閣的政綱小冊子有厚厚67頁，「外務」僅佔13頁。在當中有關國安法的一欄，稱簡單評論都可能觸犯法律，郭稱「希望同學明白當中的難言之隱，並在此朔夜無光之時，攜手與諸並肩前行。」