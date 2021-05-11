【本報訊】特首林鄭月娥昨預告外傭須於本月底前接受第二輪強制檢測。有僱傭組織表示，收到不少外傭抱怨「咁短時間又做（檢測）」，促政府要求僱主額外提供半天或一天假期做檢測；組織又估計政府未來將要求所有外傭定期檢測，外傭或會因怕麻煩而打針，變相「谷針」。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，近日收到外傭有怨言，「做完一輪，咁短時間又做一輪」，由於外傭一周只有一天假期，通常用來滙錢給家人、與家人通電等，但強檢令她們失去假期。他指有外傭不願意短時間再做檢測，或出現勞資爭拗，「驗完又驗，book咗都要排隊排幾個鐘」。他建議政府要求僱主額外給半天或一天予她們做檢制，「體恤吓班外傭」。

指應延長檢測站開放時間

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，上次檢測因推出時間較急，「僱主唔知可以拎樽仔畀外傭驗，唔一定親身去」。她認為外傭可選擇「拎樽仔」留樣本，惟現時「樽仔」難求，建議政府預備樣本瓶派發予外傭；又籲僱主可安排外傭在小孩上學後的時間做檢測，分散假日人多的時間。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒建議當局可在某些檢測站增加採樣位置及延長晚上開放時間一小時，一方面可以令前來檢測的外傭不用太擠迫，加快流程，亦可方便僱主放工回家後讓外傭出外檢測。