【本報訊】一項調查發現，疫情下學童體重上升，情緒亦變差，或與多留在家及少運動有關。「賽馬會家校童喜動計劃」今年2月向800名家長進行問卷調查，結果有六成父母表示子女停課期間體重上升，近三成父母說子女的進食量增加，當中一成學童體重更增加3公斤或以上；六成父母指子女使用屏幕時間增加，體力活動量減少，近三成父母認為子女情緒或心理健康變差。

按照世衞指引，5至17歲的兒童及青少年每天應進行至少60分鐘中至高強度的體力活動。中大教育學院副院長、體育運動科學系教授夏秀禎表示，疫情下學童大部份時間留家，亦吃更多食物和欠缺運動。

47%家長稱子女停課無長知識

夏秀禎形容小朋友不應在密室下成長，運動和社交都是成長的養份，建議家長最好每日與子女運動半小時，周末可到户外運動。賽馬會家校童喜動計劃會透過短片，舉辦免費網上運動班，本學年以來超過一萬人次參與，呼籲家長和子女一起在家運動。

另外，香港救助兒童基金會今年3月以網上調查形式，收集225名家長於疫情期間對子女網上學習的意見。

結果顯示，有年幼子女的受訪家長普遍對協助子女網上學習感到很大壓力。47%受訪家長認為，子女於停課期間只學習到「很少」知識，甚至學不到知識；46%家長建議學校應刪除於網上授課期間的成績等級，或只列為「合格」或「不合格」。