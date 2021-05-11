選擇接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，還是中國科興滅活疫苗？市民身體最誠實。經研究證實整體有效率92%、對青少年有效率100%、抗南非和英國變異病毒株有效率分別為75%和90%的BioNTech，至5月11日在本港已打逾97萬劑。相比整體有效率僅62%、對青少年和變異病毒株有效率均欠足夠數據的科興，BioNTech單日多近2倍人打。

單日打針跌至近2周最少

COVID-19疫苗接種計劃至5月11日踏入第75日，約1,805,000劑疫苗已被接種。當中約1,100,400人已打第1劑，包括約486,000人打科興，約614,500人打復必泰。約704,600人打第2劑，包括約348,000人打科興，約356,600人打復必泰。

單計5月11日，約28,400人打針，回落至近2周最少。其中約7,500人打科興，甩底率約5%；約20,800人打復必泰，多過科興1.8倍，甩底率約3%。科興方面，約4,100人打第1劑，約3,400人打第2劑。至於復必泰，約9,000人打第1劑，約11,800人打第2劑。此外，約12,800人在網上預約打針；其中約3,100人預約科興，約9,600人預約復必泰。

11針後不適送院 1留醫2自行出院

而5月10日共11人針後不適送院，分別為5男6女，年齡介乎20至64歲，其中2人打科興；4人打第2劑，都是復必泰，其中1名34歲女針後暈眩留醫。2人不遵從醫生勸告自行出院，分別為打第1劑復必泰後左腋窩出疹的33歲男，以及打第1劑科興後右臉麻痺的53歲女。其餘8人針後不適症狀，包括血管迷走神經性昏厥、左身麻痺及心悸、胸口不適、胸口痛及血壓上升、高血壓、出疹和焦慮。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）