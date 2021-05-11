【本報訊】政府應對變種病毒安排玩殘市民，千計居民被安排入隔離中心，至日前突獲放「疫監」回家，炮轟當局安排混亂。原定上周六結束檢疫的東涌映灣園居民，因文件延誤慘被「禁錮」，延遲兩日才獲安排離開檢疫中心，成為該「疫廈」最後一批離營的住戶。

林鄭為「少少混亂」致歉

映灣園住戶何先生昨於電台節目稱，他和家人上周六已收到陰性檢測結果，但只有長期病患的父親收到終止檢疫文件可先行回家，惟回家後始知家人未獲准離營，致老父一度無人照顧，最終黃及家人前日下午3時才出營。

何指等候離開的兩日，民安隊曾稱人手不足要分批離開，隨後又稱要等衞生署文件，最荒謬是他回家後竟收到民安隊短訊，指要等衞生署指示安排離開，質疑各方溝通不足。

另外，當局規定已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日強制檢測，當中荃灣荃威花園R座、鰂魚涌康怡花園N2座、東涌映灣園悅濤軒第11座、尖沙嘴金巴利道美園大廈居民昨均須強檢。有荃威花園住戶對定期強檢感困擾，荃灣區議員趙恩來指，約500名居民須檢測，早前未能離營的三戶住戶昨已全部離營。康怡花園N2座四名保安昨凌晨亦離開檢疫中心，有居民以災難形容檢疫安排，由入營至離營都不斷出錯。

就連日檢疫隔離營環境惡評，林鄭月娥昨為離營安排「少少混亂」致歉，已發感謝信。衞生署指，現時與N501Y變異病毒株個案居於同一大廈中有17人為密切接觸者，需在檢疫中心檢疫21日，其他取得陰性檢測結果的居民已離開檢疫中心。