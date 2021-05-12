特首林鄭月娥昨「轉軚」不強制外傭接種疫苗，但規定外傭須於本月底前接受第二輪強制檢測。印尼駐港總領事館回覆《蘋果》查詢時批評，再做檢測即再次剝奪外傭的假日，違反勞工權益，認為短期內再強檢是不公平。有外傭中介則指取消強制外傭打針是好消息，「特首終於肯聽下我哋講嘢。」

林鄭月娥昨日表示，不會推行要求外傭在申請工作簽證時須強制接種疫苗的規定。勞工及福利局局長羅致光出席立法會會議後表示，正如特首所說，政府考慮有關問題是多方面，包括領事的意見，亦要考慮有關法律問題。

被問到政府當初的建議是否太草率，羅致光說，可參考特首的說法。

印尼駐港總領事館回覆查詢指，早前外傭已利用其寶貴休息日排隊檢測，但不獲補假，若再做檢測，便再次剝奪他們的假日，違反勞工權益。發言人強調，香港每一個人都有防疫責任，惟僱主與外傭生活在同一環境，邏輯上同樣有感染風險，反而毋須強檢，認為港府短期內只強制外傭做第二輪檢測是不公平政策。

外傭中介：特首終於肯聽下我哋講嘢

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭接受港台節目訪問時表示，早前傳出政府強制要求外傭打針消息後，每日都有僱主致電查詢，至昨日終「鬆一口氣」。她指，現時外傭供應短缺，重新聘請傭工並不容易，令僱主大為緊張；上周更有僱主與外傭前來，希望游說外傭打針，但「強迫打針無用，（外傭）最多唔做」。

對於政府要求外傭再強制檢測，廖翠蘭則認為安排較好，而且檢測期限較上次長，「唔使急得咁緊要」，但認為政府應加開檢測站及增派人手，特別是於假日，「排成千人喺度，見到都驚啦！」

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