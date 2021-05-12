網民前年9月15日發起「港島行街」遊行，其間一名男學生涉利用白色膨脹膠損毀港鐵灣仔站鐵閘，被控刑事毁壞罪，早前受審。裁判官劉綺雲今裁決指被告男生的行為有意圖導致開關鐵閘出現困難，令港鐵需要清理，招致費用，符合法律上損壞的定義，裁定罪名成立。男生即時還柙，押後至本月28日以待索取更生中心、勞教中心及教導所報告，並讓辯方求情，再作判刑。

被告陳銘彥（19歲）報稱學生，他被指於前年9月15日在港鐵灣仔站A1出口無合法辯解而損壞屬於港鐵的鐵閘，被控一項刑事毁壞罪。

裁判官劉綺雲今日裁定作供的警員誠實可靠，證供合理，接納他們的證供。至於辯方質疑控方無法證實閘門上的白膠是由被告噴上抑或是由他人早前噴上，劉官指被告的衣物留有白色物體的化學物質與色澤，鑑證後均與鐵閘上的噴膠脗合，得出唯一不可抗拒的推論，便是鐵閘上的噴膠由被告噴出。

事後驗傷赫然發現患有先天性心臟位置不正

劉官指，審視證據後裁定被告右手持噴罐，掙扎後放手跌下鐵罐，並可以完全排除辯方所指被告或是在掙扎期間沾了地上膨脹膠的說法，並裁定所有閘上的膨脹膠均是由被告噴出，認為被告行為有意圖導致開關鐵閘出現困難，令港鐵需要清理，招致費用，符合法律上損壞的定義，裁定他罪名成立。

控方呈上案例交代法律原則，並指希望法庭判刑前考慮案件背景。劉官明言被告現年20歲，法庭會先為他索取報告。辯方保留求情陳詞，但先呈上被告的醫療報告，並透露被告遭警長箍頸後需往醫院檢查，意外發現被告患有先天性心臟位置不正，發現遺傳疾病對被告及其家人來說，是雙重打擊。

案件早前審訊時，拘捕被告的警長夏國樺供稱，當日在灣仔港鐵站C出口執行封鎖行動，其間接到市民投訴指橋底港鐵站有人縱火，遂到A1出口鐵閘外調查。

他到場後發現被告手持連著透明膠喉的黃色氣罐，並聽見他對另一男子說：「幫我睇住，一陣點火。」被告繼而用氣罐在左邊鐵閘噴上白色泡沫。夏見狀立即從後用手箍住被告，將被告拖到行人路上制服，並以企圖縱火罪名拘捕他。

【案件編號：ESCC947/20】

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