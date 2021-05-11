【本報訊】復必泰BioNTech早前完成疫苗對青少年效果的三期臨床研究，所有接種疫苗人士均沒有染疫，有效率為100%。美國食品及藥物管理局（FDA）宣佈批准BNT供12至15歲人士接種，是首款獲批疫苗。本港暫時只准年滿16歲以上人士接種BNT。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為港府應考慮降低接種復必泰疫苗的年齡。

BNT較早前招募2,260名12至15歲青少年，分成接種組及對照組。直至研究結束，共18人染疫，全屬對照組，打針者無人染疫，計算出疫苗有效率為100%，接種後出現的副作用亦未見異常。研究亦指青少年接種兩針後一個月，抗體水平非常高，顯示疫苗產生了強烈的抗體反應。BNT亦正進行6個月至11歲兒童的有效率研究，將於9月份提交數據。

專家籲政府降接種年齡

BioNTech是首隻完成針對青少年保護力的研究，並獲得美國監管機構認可，阿斯利康、莫德納、強生等暫時未有足夠數據。

曾祈殷表示，個別研究曾指年輕康復者的肺活量、運動能力、專注力以至嗅覺等受到的創傷，或需更長時間康復，故也應盡快接種疫苗。他認為港府應考慮跟隨美國，盡快讓12至15歲人士接種BNT；至於科興則留待有相關醫學實證。

另外，本港今起實施新的海外人士來港檢疫規定，如已完成接種疫苗者，根據其出發地區的風險，可獲減少檢疫日數至最少七天。食衞局公佈十款獲認可的疫苗，除本港正接種的科興及BNT，中國國藥集團研發的兩款疫苗、「印度血清研究所」生產的疫苗、以及「安徽智飛龍科馬生物製藥」研發的疫苗都在名單上；世衞批准緊急應用的阿斯利康、強生及莫德納疫苗也涵蓋在內。

另外，前日共有11宗接種疫苗後送院個案，八人已出院，一名34歲女子接種第二劑復必泰後暈眩留院；另分別有一名53歲女子接種第一劑科興後右臉麻痹，一名33歲男子打第一劑復必泰後左腋窩出疹，二人不遵醫生勸告自行出院。