西醫巫浩源被指向一名末期腎衰竭男病人處方不適當藥物秋水仙鹼（Colchicine）及甲氨蝶呤（Methotrexate），引致病人藥物中毒，最終多重器官衰竭亡。巫浩源被控專業失德，並在醫委會聆訊中認罪，被判停牌3個月，緩刑18個月。死者家屬日前召開記者會批評懲罰過輕，今日再到醫委會遞交信件，要求研訊小組於本周五（14日）覆核限期前主動覆核。

死者家屬表示，研訊小組至今未有明確表示會否作出主動覆核，醫委會僅透過新聞稿回應傳媒，覆核目的只是為了更正任何明顯的錯誤。家屬認為，研訊小組有明顯錯誤，研訊過程亦有不足，包括未有合理考慮加刑因素、未有顯示曾考慮合適案例，以及聆訊時未有了解涉及隱瞞處方錯誤藥物的誠信問題等。

家屬又提到，研訊小組昨日判處何志平停牌一年，與此案對比，同樣涉及誠信問題，但何志平案中並沒有病人因而死亡，相反他們親人因巫浩源的專業失當而致命，反問：「為何（巫浩源）只作緩刑了事？」

家屬希望，研訊小組可把握機會糾正錯誤，挽回公眾信心，否則給予人醫醫相衞的感覺。

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