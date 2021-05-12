網民前年11月發起「八區遊行」，荃灣區有示威者以雜物堵路。一名職訓局學生遇警截查，其背囊被搜出打火槍、士巴拿、防毒面具等物，事後被控管有物品意圖損壞財產等罪，案件今在西九龍裁判法院開審。學生自辯稱，當日他路經天橋時遇上警方封鎖線，遂與其他市民駐足觀察，惟警方突然不斷推進，他情急之下不慎取走了別人的背囊，不知內藏涉案物品。案件將於5月18日裁決。

被告馮天成（18歲）報稱學生，被控一項管有物品意圖損壞財產罪及一項未能出示身份證明文件罪，控罪指他於2019年11月10日在新界荃灣大河道地皇廣場外天橋管有打火槍、士巴拿、面罩巾、護目鏡、防毒面具等物品，以及未能在警員19253易林均規定下出示身份證。

銀包前一晚留在叔叔家

案發時隸屬新界南衝鋒隊的警員易林均供稱，當日下午接報指荃灣區一帶有示威活動，多處地方遭人破壞，遂與隊員在港鐵站附近天橋進行預防性巡邏。其間被告看見他，隨即轉身逃跑，他遂上前截停被告，並從其背囊搜出涉案物件。

易續稱，搜查期間被告一直保持緘默。當他要求被告出示身份證時，被告謂：「我冇帶出街。」惟易在盤問下承認，他巡邏時並沒目擊任何示威或破壞活動。

裁判官香淑嫻裁定案件表證成立後，被告選擇出庭自辯，供稱因為父母離異，自小與祖父母在荃灣居住，但每逢星期日都會見爸爸一次。案發當日也是星期日，被告相約了爸爸在太子吃午飯，到達荃灣港鐵站時才發現之前一晚不慎把銀包遺留在叔叔家中；但由於他有散銀，故決定繼續乘港鐵前往太子應約。

被告吃過午飯返回荃灣後，收到叔叔的電話，叔叔約他在荃灣廣場麥當勞見面。被告途經荃新天地附近天橋時，發現前方有警方封鎖線，並有大量人士圍觀，於是便駐足觀察情況，同時將背囊放在腳邊。

其後警方不斷推進，橋上人士開始散去，被告見狀馬上離開，並取去放在地上的一個背囊。被告解釋，該背囊與他原本所揹的十分相似，同樣是灰黑色。直至警員搜查時，他才發現拿錯別人的背囊。

律師意見提議「冇嘢講」故未有解釋事情始末

被告堅稱，警員搜查時他曾表示背囊不屬於他，亦有解釋他的身份證在叔叔那裏，惟可能他聲線太細，警員沒有聽見。被告補充謂：「我講得都唔大聲，同而家差唔多。」被告作供期間，裁判官亦曾多次提醒他要提高聲量。

被告在控方盤問下解釋，最初沒即時嘗試找回銀包，是因為當時已有散銀乘車，加上他不想遲到，便認為問題不太迫切。被告亦解釋，代表律師在警署給予的意見是表示「冇嘢講」，所以他沒再嘗試澄清事情始末。

控方質疑被告應對自己的背囊熟悉，被告解釋謂背囊是新買的，而且平日也不多用。控方追問為何他不一直揹着背囊，被告自言患有哮喘病，當時因感到疲倦而放下背囊。

控方最後指出，涉案背囊屬於被告，裏面的工具是用作示威，目的是要對抗或攻擊警方。被告則數度重申背囊不屬於他，他也沒打算參與示威。

【案件編號：WKCC3716/20】

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