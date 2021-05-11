【本報訊】65歲的士司機陳輝旺九年前因車資及路線問題與日籍乘客爭執，警員林偉榮到場調查將司機帶上警車，其間將司機箍頸至雙腳離地。司機頸椎移位，留醫一個月不治。死因庭在2018年裁定司機屬非法被殺，惟警員其後提出司法覆核，要求重審。司機遺屬另入稟高等法院向警隊提出民事索償，案件昨再開庭，據了解律政司仍然爭拗責任問題，未肯承擔賠償責任。

遺孀擬就車位索償

傷亡申索案件原告是死者陳輝旺的遺孀李少娟等受養人。原告一方有意就一個停車泊位的估值問題呈交專家估價報告，以證明車位價值，以及協助計算死者若在生，原應獲得的累積財產價值。據知涉及該車位的索償項目，金額約300萬元。

法官吳美玲指，車位價值不屬專家「意見」，而是有事實及統計數據支持，建議原告及被告警務處長雙方先透過物業查冊，得出有關車位的成交數據，之後才考慮是否需要引入估價師專家證供。案件押後讓雙方開庭辯論，日子待定，但不會早於今年8月。

資料顯示，死因庭陪審團於2018年死者生忌當日，以三比二裁定死者非法被殺，但其後箍頸警員林偉榮申請司法覆核，要求推翻裁決及重新展開研訊。警方事後稱會展開刑事調查，由西九龍總區重案組跟進，惟根據目前公開資料，未有顯示林曾經被捕。

案件編號：HCPI1206/15