市民前年9月底聚集太子站外及旺角警署一帶悼念8.31事件，14歲少女與另外三人事後被控參與非法集結及管有攻擊性武器等罪。其中一名19歲男學生審訊途中認罪，還柙至今日判刑。辯方求情時指，被告的志願是當一名會計師，即使知道自此或未能取得專業資格，仍希望繼續學業、以此方向回饋社會。裁判官陳慧敏指被告犯案只因入世未深，判他進入更生中心，相信判刑對他的學業不會造成太大影響。

案件上月審訊時，庭上播放片段，手持雨傘的被告男生蔡詠豪（現年20歲）被拍到使用雷射筆。裁判官陳慧敏當時質疑：「影到晒喎，射警方鏡頭。辯方係咪需要考慮清楚答辯？」男生最終改為承認三罪，包括兩項非法集結罪及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案情指蔡持續用激光照射警署內的警員。

辯方大狀今日進一步求情指，被告的更生中心、勞教所、教導所，以及青少年罪犯評估報告內容均非常正面。被告坦白承認罪責，承諾不會再犯。報告亦顯示，被告的家人對他十分支持，今日眾多親友到庭旁聽之餘，家住長洲的被告一家每日均有人到壁屋懲教所探望他，又帶書本給他閱讀。

而被告亦正面地面對自己的將來。大狀透露，被告的志願是當一名會計師，即使知道此後或未能取得專業資格，仍希望可以繼續循此方向回饋社會。辯方希望法庭可以接納報告建議，判處更生中心，讓被告閉禁一段時間後，可於早上上學，晚上返回指定宿舍，如此可以平衡更生與罪責，助他重投社會，亦讓他有很大機會可以在今年9月趕及開學。

大狀早前求情時透露，被告案發時19歲，而今年6月將年屆21歲。被告於大學就讀工商管理，今年原本應升讀三年級，惟因本案而要休學一年。

裁判官陳慧敏判刑時指，考慮到被告坦白認罪、相當年輕、報告正面，而是因入世未深、未想過事件嚴重性而犯案，不過他仍須為其行為負上責任。陳官最終接納報告建議，判處被告進入更生中心，相信判刑不會對被告的學業造成影響，又認為被告應深刻體會到家人對他的愛護，著他未來要回饋家人。有親友聞判後拭淚，被告則向親友們揮手。

本案共有四名被告，包括案發時14歲少女、30歲製片人廖穗敏、19歲學生蔡詠豪及31歲工程師霍德龍。同案其他被告經審訊後，陳官早前裁定少女參與非法集結罪成，還柙至本月28日判刑。電影製片人亦因承認參與非法集結而判囚3個月，在公眾地方管有攻擊性武器則罪脫。同案工程師則被裁定藏有雷射筆罪成，判監5個月。

【案件編號：WKCC1312/20】

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