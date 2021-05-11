【一飛難求】

【本報訊】人氣男團MIRROR的演唱會門券一票難求，有騙徒趁昨晚尾場竟實行「標尾會」呃得就呃，竟冒上環一間咖啡店名義在網上放售尾場門券，當中曾炒至1.7萬元的780元門劵竟劈價至2,000元，多名鏡粉付款訂購，前晚滿心歡喜去九展及咖啡店取門券，卻落得賣家甩底失蹤下場才知受騙，包括大專生等至少20名少女中招被騙，涉款5萬元。

一連六晚的MIRROR演唱會本月6日至11日在九展Star Hall舉行，20歲大專生Jenny透過社交平台撲飛，成功購得頭場門券。近日聯絡另一賣家準備再看尾場，對方開價2,580元可買到原價1,280元的門券，Jenny覺得合理決定購買，對方指示她到上環皇后大道中Cafe Life咖啡店取票，由於賣家社交平台亦是相若名稱，加上發給她數張有人成功購票截圖，令她信以為真。

萬七變二千 上當「衰心急」

上周五她經櫃員機轉賬2,580元予賣家，對方指示她到Cafe Life找Joanne取票，翌日她到咖啡店發現「呢度冇得拎飛」亦找不到Joanne，店員指之前有人來取票不果而報警。「我自己衰心急，有一刻都有懷疑，因為尾場都放成萬幾蚊。」

另一大專生Nicole周日在社交平台看到有人以每張2,000元轉售原價780元的最尾兩場門票，由於780元門劵曾炒至1.7萬元，她與友人認為價錢可接受，遂與友人以轉數快過數4,000元購買兩張門券，相約賣家翌晚7時在九展交收，她說去九展途中一直聯絡對方，但對方失蹤。

Nicole指賣家曾發送對話截圖證明門票熱賣，她曾聯絡其他賣家發現對方亦受騙，亦有人報警，估計至少20人中招，據悉騙徒昨仍以不同賬號行騙，但其後刪去留言。

被騙徒冒充的Cafe Life，負責人曾小姐稱與事件無關。她指，本月3日起不斷有人上門及打電話查詢交收門票事宜，各人均是找名為Joanne的女子。她指，每日有10人來電及上門查詢，部份人由母親陪同，連日店員不斷解釋，有人得悉疑被騙鼓譟，加上警方要求受害人於咖啡店即場報警，每日均有苦主與警察到店內徘徊。她指稍後報警備案，並已在社交平台澄清。

警方指，牛頭角警署星期一接獲19歲女子報案，指她在社交平台向賣家購買兩張演唱會門票，並於同日向對方付款4,000元，其後對方失聯，她懷疑受騙，案件列以欺騙手段取得財產，暫無人被捕。