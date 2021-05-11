【本報訊】爛賭海關督察向下屬索取五萬元貸款，下屬尋求任職警員的好友協助出資；最終警員未獲全數還款，向海關舉報，揭發案件。涉案海關督察被控未經行政長官許可而索取及接受利益兩罪，案件昨裁決，暫委裁判官陳國維昨表明不接納被告幫朋友借錢的辯解，裁定他罪名成立。案件押後至6月1日，等候背景及社會服務令適合性報告始判刑，其間被告准續保釋。

早前已經申請破產並且遭到停職的被告鄭文傑（32歲），被指於2018年10月17日身為海關督察，向下屬劉港生索取五萬元貸款，以及從劉港生的友人梁偉劍接受五萬元貸款。

官不信幫朋友借款說法

暫委裁判官陳國維裁決時指，案中借出貸款、任職警員的梁偉劍作供簡單直接，誠實可靠；反觀被告聲稱為「阿Dee」出面借款，但兩人交情不深，最多只見過兩次面；而被告身為海關督察，理應知道有借貸限制，竟為對方借錢而押上自己前途，說法難言合理，他相信「阿Dee」實為被告虛構的人物，實質是被告為自己借款。

辯方求情指，被告自2019年2月開始被停職，並已破產。他在案中只索取並接受五萬元借貸，不算最嚴重，亦不涉貪污情節，只是賭博，望法庭考慮他很大機會失去海關工作，判非監禁式刑罰。

陳官關注被告已破產，若按控方要求頒下償還令，該由誰人處理相關命令，押後待雙方預備陳詞。

案件編號：ESCC2094/20