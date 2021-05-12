前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊進入第二天，法庭開始傳召現場工程人員及保安作供，重組梁凌杰墮樓前的經過。有地盤管工憶述6月15日事發當日下午約3時半接獲工人電話，表示有人擅闖施工範圍並站在棚架上。他趕赴現場，發現該人身穿黃色長雨衣，上有黑字。他自言在短短幾分鐘觀察中，黃衣人一直站在同一位置，「好靜」、「企咗喺度冇郁」，而且「冇出過任何一句聲」。隨後太古廣場管理人員及警員到場接手處理事件，管工亦離開現場，此後沒再見過黃衣人。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。

利基建築工程的科文張耀雄供稱，利基自2018年8月起獲太古廣場委聘翻新商場外牆，故在4樓外搭建金屬工作平台施工，而4樓地盤位置則用木板圍封，設有兩道趟門作為出入口，趟門可以從外上鎖，鎖匙則由地盤負責人保管。

張續指，工人必須先進入地盤範圍，再沿樓梯跨過4樓外圍一道約1米高的矮牆，方可進入工作平台。雖然人們亦可在圍封範圍外直接跨過矮牆進入工作平台，但「基本上唔會畀人咁行入去」，因為平台外理應用網圍起，商場亦有在矮牆上貼出警示標語。惟從事發後拍攝的照片可見，該網「好似俾人拉低咗」。

下午約3時半接獲電話指有人擅闖地盤站在棚架上

事發當日地盤一直如常運作，惟直至下午約3時半，張離開施工範圍後接獲工人電話，表示有人進入了地盤範圍並站在棚架上。張立刻與另一名同事趕返現場，並從左邊趟門入口進入地盤範圍。

當時張看見右前方10米外有一名身穿黃色長雨褸、戴口罩的人站在最外層的工作平台棚架上，面向太古廣場4樓外牆。當時工作平台上並無工人，只得兩至三名工人站在接近右邊趟門的工地。

張描述該名人士身穿黃色長雨衣、戴上雨衣帽，雨衣上寫有黑字。張兩度向那人高叫：「先生，呢個係地盤範圍，你唔入得嚟㗎！」惟對方並無反應。張遂通知太古廣場物業管理處，並下令其他正在外牆施工的工人返回4樓位置並撤退至工地範圍外。

約五至六分鐘後，太古廣場管理人員到場接手處理事件，隨後亦有警員到場。張於是離開現場，之後再無親眼見過該名黃衣人。

警方代表質疑地盤管工為何未有即場查問男子擅闖原因

張自言留在現場僅短短幾分鐘，他觀察到黃衣人一直站在同一位置，「好靜」、「企咗喺度冇郁」、「冇出過任何一句聲」。其間張不見黃衣人有受傷或曾服食藥物，亦無留意到他曾撥打電話或有其他特別動作。

張又供稱，沒有留意右邊趟門有否打開，又指趟門上應無貼上標誌警告閒人勿進，只貼有緊急聯絡人資料；惟當趟門打開時，有可能看不到該告示。他又指到場時曾問過兩名太古廣場職員，究竟該男子是如何闖入工地，惟二人均稱不知道。後來張從商場其他職員口中得知，估計該男是「經花槽嗰邊入去」。

張在代表警方的大狀熊健民查問下解釋，地盤的趟門一般會長期關閉及上鎖。由於當時商場合共有9個工地，地盤內的工人若要進出的話，便要致電負責人前來開門；假如當日情況許可，則會安排負責人在門外把守。熊追問為外門鎖要安裝在外邊，張謂：「冇乜特別原因……公司決定咁做。」

熊質疑，張作為科文，要負責地盤安全問題，為何他未有即時向在場工人查問男子闖入地盤的原因。張則謂：「呢個問題我真係答唔到點解。」但事後他已向公司安全部門轉述商場職員所指男子「經花槽嗰邊入去」的說法，而公司亦接納。法庭稍後將傳召現場保安作供。

【案件編號：CCDI481/19】

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