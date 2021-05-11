【本報訊】47名民主派人士因參與初選被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋，其餘人士全部未審先判被還柙，當中還押於羅湖懲教所的吳敏兒腰患未癒，她表示，「好想大家寫信俾佢，好想出返嚟之後再一班戰友一齊燒嘢食」。快必譚得志則指因忙於做囚友們的心理治療師，近來少了寫東西。

快必變囚友心理治療師

日前「新世界第一巴士公司職工會」fb小編和前會長去探望吳敏兒，形容「入到去見到佢，佢瘦咗好多」，吳指「入邊冇冷氣，得風扇，出咗好多汗，但可以當減肥」，她還說現在時間多了可以讀書，「想讀營養學，話遲啲出返嚟可以教返我有關營養方面嘅知識，跟着教埋我減肥」。不過吳身體抱恙，「條腰都係唔係咁好，仲係排緊期去睇醫生」。另外小編也代吳召喚寫信師，「好想大家寫信俾佢，好想出返嚟之後再一班戰友一齊燒嘢食」。

快必譚得志fb小編指譚講起日前傑斯案件，「相信會繼續還押，擇日候審，呢啲就係對付政治犯嘅伎倆，來來去去都係咁樣，希望斯叔撑住啦」。

快必指船上（獄中）生活繼續充實，先做體力勞動將私家倉大清潔，「用漂白水拖地同抹牆，嘩，辛苦過做運動！」再來就是心理層面「最近寫少咗嘢，因為做咗心理治療師，經常有人會向快必吐露心事，呢啲心事其實都係好小事啫」，快必自言是過來人，「惟有犧牲自己寫嘢嘅時間，用心聆聽、安慰同開解有心事嘅船友」。