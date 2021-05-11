【本報訊】本港昨日新增一宗輸入個案，患者為一名27歲由印尼抵港的外傭，連續四日錄得本地零確診，另少於五宗初步確診。衞生防護中心發現，首宗社區變種病毒個案印裔男工程師，其菲籍女友其中一名密切接觸者的抗體測試結果為陽性，據悉，該密切接觸者為菲籍女友胞兄的女朋友，其胞兄昨晚核酸測試亦呈陽性反應，即群組累計8人中招。

堅尼地道8號再強檢

衞生防護中心昨日表示，印裔男工程師的菲籍女友（第11672號個案），其中一名密切接觸者的抗體測試結果為陽性，顯示曾於近期感染COVID-19，該密切接觸者亦曾參與上月13和18日的柴灣興華（二）邨豐興樓和深水埗福榮街37號的家庭聚會。據悉該密切接觸者為菲籍女友胞兄的女朋友，而胞兄昨晚核酸測試結果亦呈陽性，他沒有病徵，病毒量亦低；至於女友的嬰兒核酸檢測則呈陰性，但沒有抽血驗抗體。即同時出席變種病毒群組中柴灣豐興樓及深水埗福榮街兩個聚會的菲藉女友胞兄、胞兄女友均曾中招，可解釋到帶變種病毒印裔男衍生的傳播鏈。

被控隱瞞行蹤的印裔男及其菲籍女友引發的變種病毒群組，包括菲女的兄長、兄長女友、菲女母親，以及上月18日曾出現於深水埗福榮街聚會的東涌、康怡及豪峰菲傭，共有8人中招。據悉，當局會將兄長女友的嬰兒再送入院測試。

另外，早前納入強制檢測的半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，衞生防護中心再發出強檢公告，相關人士須於今日強制檢測。