5月9日，習近平給山東大學《文史哲》編輯部覆信，提出辦好哲學社會科學期刊的宗旨：「增強做中國人的骨氣和底氣，讓世界更好認識中國、了解中國。」這不僅是辦刊宗旨，更是對慶祝建黨100年，對全黨全民學「四史」（中共黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史）運動的總結，也是對宣傳、外交多部門工作的指示。

如果把這段最高指示稱為「最新習思想」，可簡化為四個字，就是「抹去文革」。再延伸下去，就是抹去六四、抹去大饑荒、抹去反右、抹去鎮反，「抹去歷史上一切錯誤和陰暗面」。

習氏指示立竿見影，天安門西側中山公園南側門前的一對宋代石獅的介紹也被更改。原文是：「20世紀60年代文革中，為保護石獅，公園職工將其埋藏，直至1971年才得以重新與遊客見面。」「文革中」三字被去掉。

抹掉與文革有關的「史、字、詞」，就真正能抹掉中共這十年的歷史嗎？猶如「抽刀斷水水更流」，因為文革的精神正在被發揚光大。專門研究當代文學和通俗文學的北大中文系教授孔慶東，5.1長假中的一段講話影片正在微信廣傳發。他說，人類發展幾千年了，「我覺得最寶貴的精神財富就是毛澤東思想，迄今為止沒有（超過）。就像我在文藝領域說過的一句話 ，我說過人類藝術的高峯，就是樣板戲，不可超越（掌聲）。」

姑且把孔慶東對毛澤東思想和江青樣板戲的吹捧稱為當今的「正能量」，那抹去文革激發出來回憶文革的「負能量」，則遠遠壓過孔慶東，何況今年正值文革發動55周年。美國之音發表了「鮑彤憶文革」，西方主流媒體爭相轉載。國內網也沒閒着，網易的一個公眾號將中國經濟出版社2008年出版的《中國經濟50人看三十年》，書中劉鶴的文章〈沒有畫上句號的增長奇迹〉，改換大標題〈沒有對文革災難的反思 就不可能有今天中國的經濟增長〉推上網，多個公眾號予以轉載。網信辦估計投鼠忌器，沒有把文章和諧。

在上海，也發生了一起震盪輿論的事件。事緣上海前首富周正毅4月18日晚在上海外灘五星級酒店舉辦60歲生日宴，宴會打出「不忘初心，回歸本色」的橫幅，上海廣播電視台有六名主持人出席，令當局震怒。幾天後，六名主持人被處分。電視台黨委宣佈：「停止涉事主持人參加各級重大現場活動的主持、及節目錄製工作，並停播涉事主持人的主持節目、形象代言及公益宣傳片，取消年度評優資格，六名涉事主持人作書面檢查，並在相關單位召開的管理幹部和主持人例會上作通報警示和專項教育。」通報還稱，「現已對此事實施黨紀立案和政務立案，將會在查清事實的基礎上依規進行黨紀政務處分。」同時，通報也澄清網絡有關「每人收受十萬元人民幣」出場費的傳聞是謠言。

黨管傳媒蔓延香港

對這場生日宴事件，中共大外宣媒體的評論稱，作為民營企業家，周正毅未來命運會和馬雲一樣，難逃「社會性死亡」的命運。

當局對六位媒體人的處理，說明當前黨對傳媒的控制，不僅在於媒體跟黨走，媒體人也賣身為黨奴，所謂要加強政治素質建設，無非就是「以階級鬥爭為綱」。參加周正毅的生日宴，為其捧場就是大逆不道。

在香港，《蘋果日報》創辦人黎智英被判囚，香港電台電視部編導蔡玉玲被判罪。5月5日，林鄭月娥表示政府正在研究遏制假新聞的立法。香港警方向包括外媒在內的新聞機構派發12頁警聲特刊，描述了警方反擊虛假資訊的努力，實質是為反修例運動中鎮壓媒體人作自我辯解，也是恫嚇。曾經有世界新聞自由中心之譽的香港，在今年新聞自由榜排名跌落到80名，這是林鄭和警方用文革方式打壓香港媒體的必然結果。倘若假新聞法得以實施，那香港將會墮落得和大陸一樣，成為新聞自由最大的敵人。

呂月

中國資深傳媒人