警隊爆出屬憲委級的高級助理處長兼國安處處長蔡展鵬光顧無牌按摩店，凸顯警隊內部審查機制有漏洞。根據政府資料，警隊若考慮委派人員出任「非常高級」的職位，就會做最高級別的「深入審查」。當局去年亦提到，所有國安處人員須經嚴格品格審查，甚至被形容為警隊「精英中的精英」。

《香港國安法》則表明警務處副處長（國家安全）在獲特首任命前須先徵求中央駐港國安公署的意見，但未有提及中央有否參與警隊國安處第二把交椅的任命。翻查資料，被視為未來「一哥」熱門的蔡展鵬，早在大學期間已被形容為「好勇鬥」的「『勇』字派的傳人」。

公務員分3級審查操守 最高級由警自行負責

根據政府資料，公務員操守審查制度主要分成3級，包括「入職審查」、「一般審查」及「深入審查」。首2級審查主要由警方和廉政公署負責，根據有關人員提供的資料核對刑事紀錄和廉政公署的紀錄。警隊若考慮委派人員出任「非常高級」的職位，或有關職位需要十分值得信賴和品格極佳的人出任時，則會進行「深入審查」。有關審查由警方負責，有需要時會請其他執法機構如廉署提供資料。

而「深入審查」下，被審查人員須填報詳細個人資料、教育背景、參與的社交活動、工作履歷和家庭成員等，並要提名2位諮詢人，以協助了解其背景、工作、家庭及其他相關的情況。審查程序亦包括會見被審查者、其諮詢人和上司，以及翻查有關紀錄。

根據警方過往提供的資料，警隊評估有關人員是否適合出任敏感職級或職位時，亦會考慮該人員有否與背景可疑或不良分子交往、其操守或行為曾否遭人指控或投訴，以及他有否因未能審慎理財以致影響工作效率。警方亦會評估有關資料是否可靠、所涉及指控的嚴重程度及對警隊有否潛在的負面影響。每宗個案都會按其個別情況予以考慮。

劉賜蕙稱國安處乃警「精英中的精英」

另外，保安局局長李家超去年在《國安法》實施前已表明，涉及國家安全的警務人員須通過另一重品格審查，包括對香港忠誠度、遵守保密原則，以及對維護國家安全的看法及理念是否符合當局要求。警務處副處長（國家安全）劉賜蕙上任後接受央視專訪時指，所有國安處的人員都是經過嚴格的品格審查，形容是警隊「精英中的精英」。

《國安法》第16條則指，警務處維護國家安全部門負責人，即警務處副處長（國家安全）由行政長官任命，任命前須書面徵求中央駐港國安公署的意見。至於警隊國安處第二把交椅、蔡所任職的國安處處長的任命安排，以至中央有否參與其中，《國安法》未有提及。

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