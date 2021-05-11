【本報訊】上月網傳一段疑似三名男警的不雅短片，警方前日於元朗拘捕兩男，指二人涉嫌發佈淫褻物品、管有虛假文書、處理贓物、管有攻擊性武器及擅用警察制服等五宗罪被捕。警方並撿獲多件疑似警察裝備，當中包括像真度甚高的警員制服，正調查是不是失物。

調查是否失物

上月尾網上社交平台流傳一段淫褻短片，片中三男穿着與警隊員佐級人員制服極為相似的衣衫，在室內作出疑似口交及性交的行為。警方事後指不排除有人假冒警務人員拍片，案件交網絡安全及科技罪案調查科人員遂跟進調查。

警方昨召開記者會交代案情，指警方前日於元朗區一個單位拘捕兩名40及45歲的同居男子，其中一人報稱無業，另一人任職保險業，懷疑二人有份參與製作或發佈影片，其中一人更是片中人。

警方指搜屋期間發現一批硬盤，內有逾4,000條不雅影片，涉及警察制服的片段達雙位數，當中包括早前網上流傳的一段片，調查發現此片段早於2012年拍攝。警方指，所有片中人均非警務人員，相信因性癖好而拍攝片段，警方仍在追查其他涉案人士下落。

警方在單位撿獲多件疑似警察制服及裝備等證物，包括手銬、模型槍、伸縮警棍、通訊機等，更有偽造委任證，懷疑被捕人從網購等不同途經取得，其中制服像真度甚高，警方正追查其真偽，不排除是失物。