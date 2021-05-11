【本報訊】本港近日疫情漸趨穩定，惟香港民意研究所的調查顯示，市民對特首林鄭月娥的評分維持低位，僅得30.4分，42%市民給予她0分，她的反對率高達71%。立會前議員張超雄認為，政府長期失信於民，或已墮入「塔斯佗陷阱」，意味不論政府表現如何，市民只會不滿。

楊潤雄成最差局長

香港民意研究計劃民調結果顯示，市民對林鄭評分由上月底32分下跌至30.4分，而林鄭支持率和反對率，分別由18%減至17%，及68%增至71%，支持率淨值下降至負54百分點。

司長方面，市民對政務司長張建宗和財政司長陳茂波的評分，分別較上月初錄得下跌2.4分及0.7分，二人最新評分為30.3分及35.1分。律政司長鄭若驊評分則由22.7分增至25.0分，評分屬2019年6月以來新高。

問責局長中，教育局長楊潤雄最新支持率淨值較上次調查再下跌2個百分點至負44個百分點，維持評分最差的問責局長；唯一支持率值達正數的人，就只有環境局長黃錦星。

立法會前議員張超雄憂慮，問責班子評分長期徘徊低位，已非簡單政策失效問題，而是墮入「塔斯佗陷阱」下的「失敗政治體制」，即政府已不能保障市民基本生活安全感，令市民失信於政府，意味即使政府往後有心改善施政及推出良策，市民亦不會滿意，形容政府未來施政將寸步難行。

香港民意趼究所副行政總裁鍾劍華補充指，近日疫情確診數字有所好轉，惟相關官員民望繼續「沉底」，反映政府已管治失效。