早前獲政府批准加價12%的新巴城巴，今日公佈連續第二年凍薪。兩巴表示，去年12月至今年2月已錄得2.21億元虧損，加價亦無法扭轉虧蝕。新巴職工會會長林錦標對兩巴凍薪決定表示遺憾，直言員工去年已凍薪，並減工時等與公司共渡時艱，兩巴早前獲批加價，近月客量亦有好轉，慨嘆：「公司冇考慮夥計辛苦。」

新巴城巴於新聞稿表示，雖然已實施多項措施，去年亦獲得政府的抗疫基金補貼，惟公司仍然出現嚴重虧蝕，單計去年12月至今年2月的3個月內，已錄得2.21億港元虧損。新巴城巴指，以往盈利一直由機場路線及各陸路口岸車費收入帶動，但疫情爆發後，有關路線的載客量一直處於極低水平。即使兩巴獲批於4月初起加價，仍無法扭轉虧蝕，故兩巴決定今年須凍薪一年。兩巴稱，已與各勞資協商會代表及各工會代表交代公司財政狀況及其面對困難，希望員工體諒，共渡時艱。

兩巴聘有約5,100員工。新巴職工會會長林錦標對管理層決定今年凍薪感到遺憾，直言去年兩巴已凍薪，員工亦曾減工時，與公司共渡時艱。他指，明白兩巴有虧蝕，惟認為現時疫情放緩，乘客量雖未達到疫情前水平，但已有增長，加上公司獲批加價，「喺咁嘅情況下，公司冇考慮夥計辛苦，喺咁嘅情況決定凍薪，我哋好遺憾」。

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