【本報訊】去年5月27日立法會二讀國歌法條例草案，防暴警在中環龍和道截查年輕廚師，搜獲白電油及99條索帶等物品。廚師及後經審訊被裁定管有物品意圖損壞財產罪成，裁判官鄧少雄昨判刑指，為被告索取的報告正面，但認為被告不適合入勞教中心；考慮他有悔意，案發時亦沒帶備打火機、布條或玻璃樽等物件，決定判他入獄三個月。

辯方求情透露，勞教中心報告指據被告戴少烽（21歲）的身體狀況，不建議他入住勞教中心。辯方續指，被告自幼操行良好，惟學業成績不佳，曾入讀IVE，及後投身社會，在拉麵店工作三年，工作表現和為人獲同事及僱主讚賞。

官：無打火機布條相對輕微

被告自撰求情信則自認行為自私，事前沒考慮結果及嚴重性，還柙期間深切反省，但強調從未想過傷害任何人或損毀財物，決定日後要努力工作，回饋社會。

鄧官指，考慮被告已知錯，案發時單獨一人，身上除搜出白電油和索帶，但沒有打火機、布條、布碎或玻璃樽，加上被告年輕，沒有前科，案件相對輕微，決定判監三個月。

被告早前自辯時稱，當日因從事地盤工作的父親帶漏工具，故他應父親要求攜帶涉案物品，惟說法不獲鄧官接納，認為漏帶工具可在市區購買，毋須被告長途跋涉由荃灣帶往中環，被告亦無法提供與父親溝通的短訊證明。

案件編號：ESCC2726/20