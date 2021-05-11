【理大暴動案】

【本報訊】產品設計師被指前年11月參與「圍魏救趙」行動，圖營救遭警方圍困於理工大學的抗爭者，其間在警員驅散時跌倒被捕。事後涉案設計師被控暴動及管有適合作非法用途工具兩罪，案件昨續審。處理證物的女警供稱，被告案發翌日遭帶返警署後，她負責點算和封存證物，至晚上將證物轉交同袍。辯方質疑女警花費過長時間處理證物，女警僅回應謂：「係呀。」

案發時隸屬商業罪案調查科的偵緝警員羅樂瑤（譯音）供稱，前年11月18日奉命到葵涌警署記錄本案證物，並於下午在警署內設立證物櫃檯。至翌日早上，同袍帶被告雷爍鏗（29歲）到葵涌警署，羅在被告面前點算證物。該些證物原本被置於膠袋內，但沒有釘裝。

辯方：撿證物欠連貫

羅其後將證物放置於防干擾證物封套內和封死袋口，再放入證物櫃中。晚上8時多，羅將證物帶到警察總部，交給另一名警員處理。

辯方盤問時質疑警員撿取證物時欠連貫性，導致證物受到污染。辯方問羅為何花費長時間處理證物，羅只答：「係呀。」

控方其後讀出政府化驗師蘇文浩（譯音）的專家報告，蘇檢驗被告當天所穿的手袖，結果顯示手袖上沾有高度易燃的有機溶劑。控罪指被告在紅磡蕪湖街與其他不知名人士一起參與暴動，管有26粒波子及100條膠索帶。聆訊今續。

案件編號：DCCC434/20