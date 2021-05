【本報訊】前年6月16日反修例大遊行前夕,35歲男子梁凌杰穿着黃色雨衣,在金鐘太古廣場四樓棚架外掛上示威橫額,危站逾一小時後墮樓身亡,留下「全面撤回送中、釋放學生傷者」等未了心願。他的死因研訊昨日重新展開,庭上透露,警員在梁的遺物中發現一本筆記本,內頁寫上:「我對呢個香港已心灰意冷,呢幾個月不斷沉思,都找不出答案和將來。今日我是個人意願,唯獨是政府促成」等遺言。家人均指梁生前並無情緒或欠債問題,也沒透露生活不愉快或尋死念頭,對於他墮樓無不感到驚訝及傷心,認為只有召開死因庭才能判斷梁的死因,事後透過律師行五度去信警方查詢調查進度,但一年來所得回覆,都是「案件仍未完成調查」。

根據警員陳思錦的證人供詞,事發當日下午近5時,他接報得知有人在太古廣場四樓一個臨時搭建的工作平台上危站,故奉命到場處理。當時他已見梁凌杰穿着黃色雨衣、平台外掛上寫有示威標語的橫額,同時消防員已在平台下的金鐘道西行兩條車路放置充氣氣墊。惟從庭上播放的新聞片段可見,梁在平台上危站逾數小時後突然爬出棚架,消防員伺機將他拉回安全位置不果,最終直墮氣墊旁的行人路上。在他墮樓前,行人路上不斷有人高呼:「唔好做儍事」、「聽日仲要一齊行㗎」,前立法會議員鄺俊宇也在場勸說。

家人指死者無欠債或情緒問題

事後警員蕭偉傑及關耀輝到場蒐證及拍攝,除了撿取梁墮樓前身穿、寫有「林鄭殺港 黑警冷血 」的黃色雨衣,以及掛在平台外那幅寫有「反送中 NO EXTRADITION TO CHINA」、「MAKE LOVE No Shoot!」、「全面撤回送中 我們不是暴動 釋放學生傷者 林鄭下台 Help Hong Kong」的橫幅外,還發現了一本寫上遺言的筆記本,內裏寫上「我對呢個香港已心灰意冷,呢幾個月不斷沉思,都找不出答案和將來。今日我是個人意願,唯獨是政府促成」及「全面撤回送中,釋放學生傷者,我們不是暴動 ,林鄭下台」、一張由警署發出的保釋紙、一份已填妥的綠色殯葬心願登記表格、一張AIA保單、一件寫有「I am lost in Hong Kong」的黑色T恤,及一些證件、藥物、乾糧等。

事發後,梁凌杰的母親彭蕙霞接獲警方來電,得知兒子正身處律敦治醫院。梁母在她的證人供詞中憶述,她當時反問警員:「我個仔有冇事,係咪犯咗事?」對方僅謂:「唔方便話你聽,但係佢𠵱家情緒好激動。」她於是告知丈夫梁勝及細女梁凱怡,着他們趕往醫院。

梁的胞妹及雙親先後抵達醫院,始知梁在太古廣場四樓「跌咗落嚟」,身上有多處傷勢,心臟曾停頓,雖然經搶救後一度恢復心跳,惟最終不治。得知惡耗後,三人均在供詞中形容自己「晴天霹靂」,並感到驚訝及傷心,患有高血壓的梁父更感到不適,故三人對之後發生的事記憶模糊,只記得接受警方查問不久後,親友前來陪伴見梁最後一面。

三人在供詞中均不約而同表示,事發前梁沒透露生活不愉快或有尋死念頭,亦不見他有健康或情緒問題或欠債紀錄,也不知道他買了一份人壽保險。另外,三人均認為「要等死因庭出到判決後」,才能判斷梁的死因或會否提出醫療投訴。

律師行五度查問案件詳情不果

負責調查案件的警員曾志安在證人供詞提到,梁氏一家事後透過陳林梁余律師行五度去信中區警署,查問有關案件的進度或詳情。包括先於事發後兩日及四日,去信查詢案件詳情及要求查閱警方在現場撿取的遺物。同年8月及12月再度去信,並附上三人的口供。至去年6月15日,即梁凌杰死忌當天,梁家仍未放棄去信警署,但一年來收到的回覆都是「仍未完成調查」。直至本年2月,警署終致電律師行,要求對方通知家庭有關死因研訊前檢討的詳情;然而律師行一直未有收到家屬指示就此案件代表他們。

案件編號:CCDI-481/2019

梁凌杰死因研訊第三天預告

今將陸續傳召太古廣場保安、消防員、警方談判專家等人作供