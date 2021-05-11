【本報訊】前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰穿着黃色雨衣，在金鐘太古廣場四樓棚架外掛上示威橫額，危站逾一小時後墮樓身亡，留下「全面撤回送中、釋放學生傷者」等未了心願。他的死因研訊昨日重新展開，庭上透露，警員在梁的遺物中發現一本筆記本，內頁寫上：「我對呢個香港已心灰意冷，呢幾個月不斷沉思，都找不出答案和將來。今日我是個人意願，唯獨是政府促成」等遺言。家人均指梁生前並無情緒或欠債問題，也沒透露生活不愉快或尋死念頭，對於他墮樓無不感到驚訝及傷心，認為只有召開死因庭才能判斷梁的死因，事後透過律師行五度去信警方查詢調查進度，但一年來所得回覆，都是「案件仍未完成調查」。

根據警員陳思錦的證人供詞，事發當日下午近5時，他接報得知有人在太古廣場四樓一個臨時搭建的工作平台上危站，故奉命到場處理。當時他已見梁凌杰穿着黃色雨衣、平台外掛上寫有示威標語的橫額，同時消防員已在平台下的金鐘道西行兩條車路放置充氣氣墊。惟從庭上播放的新聞片段可見，梁在平台上危站逾數小時後突然爬出棚架，消防員伺機將他拉回安全位置不果，最終直墮氣墊旁的行人路上。在他墮樓前，行人路上不斷有人高呼：「唔好做儍事」、「聽日仲要一齊行㗎」，前立法會議員鄺俊宇也在場勸說。

家人指死者無欠債或情緒問題

事後警員蕭偉傑及關耀輝到場蒐證及拍攝，除了撿取梁墮樓前身穿、寫有「林鄭殺港 黑警冷血 」的黃色雨衣，以及掛在平台外那幅寫有「反送中 NO EXTRADITION TO CHINA」、「MAKE LOVE No Shoot！」、「全面撤回送中 我們不是暴動 釋放學生傷者 林鄭下台 Help Hong Kong」的橫幅外，還發現了一本寫上遺言的筆記本，內裏寫上「我對呢個香港已心灰意冷，呢幾個月不斷沉思，都找不出答案和將來。今日我是個人意願，唯獨是政府促成」及「全面撤回送中，釋放學生傷者，我們不是暴動 ，林鄭下台」、一張由警署發出的保釋紙、一份已填妥的綠色殯葬心願登記表格、一張AIA保單、一件寫有「I am lost in Hong Kong」的黑色T恤，及一些證件、藥物、乾糧等。

事發後，梁凌杰的母親彭蕙霞接獲警方來電，得知兒子正身處律敦治醫院。梁母在她的證人供詞中憶述，她當時反問警員：「我個仔有冇事，係咪犯咗事？」對方僅謂：「唔方便話你聽，但係佢𠵱家情緒好激動。」她於是告知丈夫梁勝及細女梁凱怡，着他們趕往醫院。

梁的胞妹及雙親先後抵達醫院，始知梁在太古廣場四樓「跌咗落嚟」，身上有多處傷勢，心臟曾停頓，雖然經搶救後一度恢復心跳，惟最終不治。得知惡耗後，三人均在供詞中形容自己「晴天霹靂」，並感到驚訝及傷心，患有高血壓的梁父更感到不適，故三人對之後發生的事記憶模糊，只記得接受警方查問不久後，親友前來陪伴見梁最後一面。

三人在供詞中均不約而同表示，事發前梁沒透露生活不愉快或有尋死念頭，亦不見他有健康或情緒問題或欠債紀錄，也不知道他買了一份人壽保險。另外，三人均認為「要等死因庭出到判決後」，才能判斷梁的死因或會否提出醫療投訴。

律師行五度查問案件詳情不果

負責調查案件的警員曾志安在證人供詞提到，梁氏一家事後透過陳林梁余律師行五度去信中區警署，查問有關案件的進度或詳情。包括先於事發後兩日及四日，去信查詢案件詳情及要求查閱警方在現場撿取的遺物。同年8月及12月再度去信，並附上三人的口供。至去年6月15日，即梁凌杰死忌當天，梁家仍未放棄去信警署，但一年來收到的回覆都是「仍未完成調查」。直至本年2月，警署終致電律師行，要求對方通知家庭有關死因研訊前檢討的詳情；然而律師行一直未有收到家屬指示就此案件代表他們。

案件編號：CCDI-481/2019

梁凌杰死因研訊第三天預告

今將陸續傳召太古廣場保安、消防員、警方談判專家等人作供