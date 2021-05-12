疫情持續一年多，勞工及福利局回覆立法會議員書面質詢時表示，勞工處在去年1月至今年4月28日，接獲541宗懷疑在受僱工作期間因工感染COVID-19的僱員索償個案，當中包括兩宗致命個案，有79宗已確認為工傷，相關僱主須承擔僱員補償責任。

勞工處資料顯示，在541宗個案中，528宗由僱主主動向勞工處呈報，餘下13宗個案則由僱員通知勞工處跟進。勞福局居長羅致光表示，上述大部份個案在向勞工處呈報時，均未能確定有關僱員是否在工作期間或是從其他源頭感染COVID-19毒病，故此僱主需時自行調查或待勞工處協助搜集醫事報告及其他相關資料，就個案是否屬工傷的可能性給予意見。

羅致光指，懷疑個案中，有115宗因不同原因僱員撤銷申索／未繼續索償／確認僱主沒有《僱員補償條例》下的補償責任。他們大多向勞工處表示，在病假後身體已完全康復，故無須繼續索償。此外，有79宗個案已確認為工傷個案，相關僱主須承擔僱員補償責任，當中63宗正有待完成病假跟進手續或判傷；5宗個案其後因不同原因僱員撤銷申索或未有繼續索償；11宗個案在僱主根據勞工處處長發出的補償評估證明書支付補償款項後已獲解決，當中涉及僱員因工傷而須缺勤的期間由零至40日不等，平均日數為23日。勞福局稱，勞工處正積極跟進其餘的352宗個案。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）