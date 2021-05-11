【本報訊】五間本地電視台獲免費轉播東京奧運賽事，獨欠香港電台，林鄭月娥辯稱絕非偏心，而是考慮到港台未有足夠能力及資金。民主黨資訊科技及廣播政策副發言人冼卓嵐反駁相關說法，認為港台過去有不少轉播體育賽事經驗，質疑政府有意打壓港台。

民主黨轟蓄意剝奪機會

冼卓嵐指出，港台2019年曾直播本港賀歲盃足球賽，亦曾於2014年仁川亞運期間製作節目總結每日焦點賽事，在當地更設有特派員，認為政府蓄意剝奪港台員工參與大型體育盛事機會，令員工無法吸取經驗，陷入無能力的印象，促請政府停止將港台 變成官方喉舌的單一聲音，維護編輯自主。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國則認為，政府因應港台製作費用、不想造成惡性競爭的角度考慮，未有安排港台轉播東京奧運是「無可厚非」。

港台回應稱，由於起動時間有限，商營電視台比港台更能在短時間內落實具體轉播安排，而且已有五間商營電視台願意參與轉播安排，港台作為公共廣播機構，不應動用大量公帑與商營電視台重叠功能。至於有關港台轉播東京奧運精華片段方面，具體安排詳情有待商討，將會適時公佈。

無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV均歡迎及欣悉政府取得東奧播放權，其中無綫電視指將投放團隊及資源報道，各個數碼頻道亦已作好準備，直擊賽事實況。