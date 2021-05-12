珠寶店女東主疑為了呃保險金，自編自導自演於港鐵車廂內一場搶劫戲，詎料因預計車廂開門方向有錯而失手，曾有爆竊等案底的拍檔「劫匪」之後尾隨女店東時又「跟甩」，無奈要通電話相約見面，再在另一車站上演同一戲碼。事後女店東報案並向保險公司申索賠償。涉案「劫匪」其後被捕，供出事件來龍去脈，今於區域法院承認串謀詐騙罪。控方指被告將出庭頂證案中女店東，押後判刑。

被告鄧家駒（31歲）報稱任職侍應，他曾有兩次爆竊及四次盜竊案底。去年1月刑滿出獄，其間犯下本案，到10月再因另一案件判監，至11月出獄。

被告於本案中被控一項串謀詐騙罪，控罪指他於去年2月至5月5日梁艷君串謀詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司，即上演一齣搶劫案，由他搶劫若干數量的珠寶，並由梁向保險公司報稱珠寶被搶劫，令怡安向迪卡辰發出保險金。

案發前女東主加大保額

案中提及的女子梁艷君亦面對串謀詐騙罪，案件將於今年8月16日開審。控方指被告屆時將出庭作供，故申請將被告的求情押後處理，獲得批准。

案情指，梁於2016年12月代迪卡辰向怡安工商業保險代理購買300萬元的全險保險連港幣100萬元的運送保險。及至案發前約兩個月，梁再加保至500萬元全險保險連250萬元運送保險，每年保費增至22,868元。

去年4月22日晚上10時左右，梁致電怡安保險的職員，表示首飾被劫。經公證行職員按迪卡辰紀錄點算，公司原有471件首飾，搶劫案後夾萬只餘下141件首飾。

警方亦於同日接獲梁艷君報案，指當日遇上搶劫案。她先後向警方作出兩份陳述書，提及她開設的迪卡辰鑽飾珠寶有限公司，自2019年10月起只剩她一人工作，所有員工已離職。

行李箱開鎖密碼「520」

她又聲稱案發前營業額大跌九成，而每月租金2.3萬元，還欠下供應商150萬元債項及50萬元貸款公司借貸。梁稱平日會把珠寶放進開鎖密碼「520」的行李箱，帶出街向珠寶店推銷。

警方調查之下，透過閉路電視片段發現梁艷君當日下午3時離開迪卡辰往尖沙咀港鐵站，乘搭港鐵先後到過中環、尖沙咀及佐敦站，其間鄧姓被告多次出現鏡頭前尾隨她。至同日4時許，被告在港鐵佐敦站月台拉着梁的紅色行李箱，之後離開佐敦站，乘的士在白加士街近佐敦道下車，然後進入南京街懷高大廈後門。

警方於去年5月5日拘捕鄧，警誡下鄧稱：「係嗰個紅衫嘅女人揸住個紅色喼，指使我叫我搶佢個喼，因為佢等錢使。」

鄧在錄影會面中進一步稱，自己任職酒吧侍應，兩個月前紅衣女子接觸他，自言「等錢使」，着鄧搶走她的行李箱，事成後可得10萬元報酬。被告知道女方從事珠寶生意，推斷搶劫是她用來騙取保險的方法。

首次搶劫「失手」 之後又跟丟店東 最終只好致電相約見面

劫案安排於2020年4月22日進行，鄧估計她是要在珠寶搶劫前增購保險。她又向鄧提供一張SIM卡和自己電話號碼作聯絡之用。鄧將SIM卡放入一部舊手機內，但其間因數次找不到舊手機，於是用自己的流動電話致電舊手機找電話。

案發前一日，紅衣女子向被告表示會前往中環，約好被告在金鐘港鐵站「落手」，並講明自己會穿著紅色大褸及拖著紅色行李箱。惟案發當日，因為港鐵車箱開門方向錯誤，被告未能在金鐘港鐵站下手，於是跟隨該女子前往中環。惟被告其後卻又失去該女子蹤影，只好用舊電話致電該女子，30多秒通話後，兩人再相約於尖沙咀港鐵站外見面下手。

二人在尖沙咀進入同一車廂，當列車抵達佐敦港鐵站、車門準備關上之際，被告便搶去行李箱。該女子曾向被告表示，行李箱上鎖密碼是「520」，內有現金10萬元。被告按其指示，案發後棄掉舊手機及搶劫時穿戴的衣物。

警方事後上門，在迪卡辰辦公室找到梁，又在夾萬和儲物櫃內找到6件報失的「被盜珠寶」，於是將她拘捕。

【案件編號： DCCC1008/20】

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