眼見政府「谷針」成效不彰、外防輸入個案不力，導致變異病毒株個案流入社區。73歲的醫學會會長蔡堅今日身體力行，接種第一針BioNTech疫苗。他稱，教他傳染病學的「老師」、政府專家顧問袁國勇也接種BioNTech，作為「學生」的他自然跟隨。他又批評政府宣傳打針方式「比較家長式啲同舊式啲」；若想學內地靠歌星宣傳，政府官員如果不知姜濤是誰、MIRROR「係乜東東都唔知」，「咁咪有困難囉」。

蔡堅今午在九龍塘接種第一針BioNTech後表示，自己沒有太大需要打針，「我又唔使去外國，又唔使返國內，連戲院都唔去睇戲」；但因應印度疫情大爆發，而且政府「走漏」輸入個案流入社區，「一個傳染咗嘅人，返到嚟香港搞到咁大件事」，故選擇接種疫苗。

指自己有輕微冠心病等慢性病 但病情控制好

被問到為何不接種科興疫苗，他說「袁國勇係教我傳染病嘅，我老師嚟嘅，咁佢打邊隻我都跟佢打邊隻啦。何況數據嚟講，BioNTech係比較清楚啲，亦都係全世界打得最多嘅疫苗，所以我揀呢個BioNTech」。

他稱，自己雖然年紀大，有輕微冠心病、血壓高、糖尿病、膽固醇高等慢性病，胃部、大腸、腳部也曾做過手術，也有骨質疏鬆，但他認為自己控制好病情，打針後亦未見不適，希望身體力行，鼓勵更多市民因此打針。

同意接種率低是因市民不信任政府

被問到接種率低是否市民不信任政府的表現，他表示同意，並認為政策一時一樣，反映當局進退失據，「例如一時話要家居隔離，一時就係中心（檢疫營）隔離咁樣，即係令到啲市民唔知邊樣係真、邊樣係假嘅時候呢，咁係有問題嘅，市民對打針亦因而信心再減多啲」。

他又批評，政府宣傳方法「比較家長式啲同舊式啲」，「就算國內都用啲比較先進啲方法，用歌星呀、新嘅方法宣傳」。他提醒，如果港府要跟隨，先要惡補娛樂圈知識，「而家有啲我哋官員，因為做得辛苦，連姜濤係邊個都唔清楚啊咁樣，即係好難去推廣打針嘅。即係好似如果你想用到娛樂圈嘅人，你揀邊個呢咁樣，如果連MIRROR你都唔知係乜東東嚟嘅時候，咁咪有困難囉」。

他又笑言，「谷針」的方法之一，可以是「打針嘅，派一張MIRROR歌唱嘅飛（門票）、演唱會嘅飛，咁我諗個個都去打針啦，尤其後生仔」。

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