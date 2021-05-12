本港的COVID-19疫苗接種率偏低，政府多番出招谷針無效，食物及衞生局局長陳肇始今日在立法會透露，當局正考慮是否為非香港居民提供疫苗接種服務。

民建聯立法會議員陳恒鑌向立法會提出書面質詢，要求政府交代會否容許已在港逗留一段長時間的內地旅客在港接種疫苗。陳肇始回覆指，自疫苗接種計劃開展以來，當局曾收到有關為非香港居民接種疫苗的查詢及要求，政府正審視為在香港逗留了一段時間的非香港居民，提供疫苗接種的理據及安排，會適時作決定及公佈。

政助為陳肇始「開路」 推開記者惹不滿

另外，化驗承辦商華大基因昨日（11日）表示，日前將14名接受檢測市民的資料輸入電腦系統時，錯誤輸入電話號碼，導致他們收到檢測結果短訊，包括錯誤的樣本編號和身份證首4位數字。陳肇始今日在立法會會議後，被問到會對華大作出甚麼懲罰時，陳說：「我哋一定會嚴肅跟進，我哋會嚴肅跟進。」

在傳媒追訪陳肇始期間，食物及衞生局政治助理鄭守崗多次用身體強行推開傳媒，為陳肇始「開路」，做法惹來不少攝影記者不滿。

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