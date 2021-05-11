【本報訊】《大公報》利用頭版帶風向施壓，要求「勿手軟」執法，警務處長鄧炳強迅速回應其「訴求」，指民間人權陣線未有提供警方按法例要求詢問的資料，正與律政司研究下一步行動，不排除執法。有記者質疑警方過往與民陣開會商討遊行安排，警方是否一直與「非法社團」合作，鄧炳強未有回應。民陣召集人陳皓桓質疑，警方多年來與民陣合作，是否涉及公職人員行為失當。

鄧炳強昨出席灣仔區議會會議前，被傳媒問及民陣涉嫌違反《社團條例》一事時稱，警方已收到民陣回覆，並留意到對方並無提供警方按《社團條例》要求的資料，正與律政司研究，「唔排除下一步會有執法行動」。有記者追問，取締民陣是否選項之一，鄧僅稱要待律政司完成研究。

陳皓桓：過往合作是否行為失當

陳皓桓在facebook留言一段「致鄧炳強先生」的訊息，指「請問如果民陣涉違社團條例，警方多年與民陣合作，是否即是公職人員行為失當？律政司又會否與警方研究一下？」

警方社團事務主任早前發信，質疑民陣涉嫌違反《社團條例》，要求民陣提供2006年至今曾舉辦遊行集會的資料，以及民陣自成立以來的收入來源、開支及銀行戶口資料。陳皓桓其後回信，指過去多年警方等政府部門從未要求民陣申請社團註冊，亦未曾警告或質疑民陣為非法團體，甚至有總警司在「公眾集會及遊行上訴委員會」的聆訊中，讚揚民陣為「一個大品牌」，過往與警方「合作得好好」。