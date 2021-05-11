立法會今日（12日）恢復二讀《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，將區議員納入宣誓之列，而當中列出不符宣誓的「負面清單」有如在民主派頭上懸掛一把刀，不少區議員擔心被追究法律責任，表明拒絕宣誓並辭職，亦有民主派決定宣誓留守，不將議席拱手相讓建制派。

記者 何嘉瑤

前年區議會選舉，民主派取得逾380席，成功主導17個區議會後，政府修例要求區議員要宣誓，而當中列明的9項負面清單，或令部份區議員有被DQ危機，部份民主派區議員在條例生效前先行請辭，亦有區議員認為要繼續留守。目前傾向宣誓的荃灣區議員陳劍琴認為，有責任在議員位置發揮其使命直至最後一刻：「我唔係做緊啲錯嘅事，無論係參與選舉，推動、建立公民社會、搞街站定係做地區工作（都好）……既然我係做緊一啲我認為值得嘅事，就冇需要驚嘅理由」。

身兼註冊社工的陳劍琴坦承，自政府公佈區議員要宣誓後，她曾思前想後掙扎約一個多星期，最終傾向宣誓，因為她心底裏認為，議員身份是市民因應社會運動而賦予她、支持她推動社會的民意基礎；即使今後政治形勢不明朗，亦沒有理由放棄服務港人，「（更）冇理由要我自動放棄一個同香港人一齊行嘅機會」，她說若要尊重所有在運動過程中有付出的人，就更應尊重這個得來不易的席位，「一日我都仲喺呢個位置，我就會盡我所能，無論係地區設施、社區發展、社區規劃、民生福利，甚至乎係社會大是大非嘅事，只要有市民嘅聲音，我就要反映」。

陳劍琴訪問中多次提到要守護《基本法》賦予港人的權利，亦要為民發聲，然而自去年7月港府落實推行《國安法》後，香港人能發聲的空間越收越窄，陳坦言現時難以猜度政權的「紅線」，但認為擁抱值得守護的價值如同呼吸般理所當然。她認為宣誓不會影響其日常工作，指她若有日變成時刻自我審查的區議員，「大家（選民）可以投票投返我走」。

建制派追擊有違法行動 何致宏傾向不宣誓

坊間對於應否宣誓的問題上，未如之前民主派應否留在延任議會般來得激烈，有區議員助理形容，區內民意比例大約是六四比，態度取向亦較延任議會來得平和。

早前不停被建制派「議會監察」批評「失蹤隱形」的中西區區議員何致宏，也因被指有份在民主派初選中擔任「Plan B」而受建制派報章追擊，何透露自己患上抑鬱症。何致宏的助理Matt透露，由於親建制報章直指何亦有份參與違法行為，要求司法機構採取行動，Matt引述何指，「如果有咩風吹草動，危險性都幾高」，因此早在有消息傳出政府或要求區議員宣誓期間，何已決定傾向不宣誓。

Matt強調，何致宏並非在政治上抱有「鴻圖大計」的人，反而更像傳統的「區佬」，默默耕耘、專心一意服務本區，強調何致宏一心「做好自己嘅份內工作，盡量做滿呢個任期」，可惜宣誓條例殺到，何的任期料提早告終。

願宣誓前已被DQ 洪駿軒堅信制度內發聲極重要

今屆區議會首名因選舉呈請而被DQ的前觀塘區民主黨區議員洪駿軒，最終因為眾籌數字未如理想，放棄上訴。現年24歲的洪駿軒說早在被DQ前，個人一直傾向宣誓，指目前區議會是民主派唯一可以堅守或擁有的「政治資本」，認為從政者除了要在制度內發聲，另一重要之處是要凸顯政權的紅線「有幾不堪」。

他稱，不願目睹社會變成「一言堂」，亦不願意將「僅餘嘅彈藥」拱手相讓建制派，指若因為恐懼而拒絕發聲，只會令社會慢慢沉寂：「你都要有人衝鋒陷陣，先可以保存實力，先知道點樣先可以同呢個政權周旋落去。」他又強調：「如果連香港呢個公民社會，你都冇辦法維持落去嘅時候，你點樣去帶畀人希望呢？」

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