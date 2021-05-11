【本報訊】今年是六四32周年，但康文署早前藉防疫為名，拒絕支聯會在維園舉辦燭光集會，特首林鄭月娥昨出席行會前記者會時，被問到今年是否仍有和平悼念六四的自由時指，「和平集會」的說法已被濫用，至於港府是否有計劃要取締支聯會、民陣及《蘋果日報》時，林鄭只重申會「依法辦事」。

支聯會早前入紙申請舉辦六四集會，但康文署指因疫情關係，暫時不會處理支聯會在維園舉辦燭光集會的申請，而僑聯副主席盧文端日前更在報章撰文，指支聯會五大綱領中包含「結束一黨專政」，屬顛覆性組織，指不會批淮支聯會的活動，更呼籲泛民參政者盡快退出支聯會，以免斷送政治前途。

指外國傳媒漠視法治原則

林鄭月娥昨日出席行會前見記者，被問到港人在港版國安法下，是否仍然有和平悼念六四的自由時，林鄭只重申會「依法辦事」。

林鄭月娥又批評「和平集會」的說法現時已被人濫用，斥外國傳媒在本港法庭判處有人干犯非法集會罪行後指當事人無罪，「佢哋（外國傳媒）竟然可以出聲明，話和平集會表達政治訴求係冇罪。咁即係完全漠視香港係一個法治社會，亦對佢哋自己自身重視法治嘅原則，係有所違背」。林鄭強調香港是一個「非常重視法治」的地方，「我哋有非常好嘅法治根基，亦都會按住法律去辦事」。

至於被問及港府是否有計劃要取締支聯會、民陣及《蘋果日報》時，林鄭月娥只重申會「依法辦事」，最終要視乎證據、抗辯、檢控決定和法庭裁決，「所謂依法辦事，第一就係要睇邊條法律，而特首就唔係一個去詮釋法律嘅人，呢個係法庭嘅工作；第二就係要睇證據，究竟收集咗乜嘢證據，咁都有抗辯嘅，當事人可以抗辯。所以呢個我今日冇辦法喺呢度講個具體（情況），更加唔會話我哋已經有啲建議要去執行啊，去做啲咁嘅嘢。每件事都係佢發生咗、違反咗法律，咁執法機構要採取行動啦，檢控嘅部門要作出決定啦，然後交上去法庭」。

鄧炳強避答會否批准集會

警務處處長鄧炳強昨日出席灣仔區議會會議後，被傳媒問到會否就支聯會申請的六四維園集會發出不反對通知書時，鄧炳強表示，距離六四尚有一個月時間，警方是否就六四集會發出不反對通知書，要根據《公安條例》及與疫情的相關法例，由於控制疫情的法例屆時可能會有所變更，因此要待較接近的時間，才能夠對事件作出評估。

至於「結束一黨專政」等口號，是否違反港版國安法，鄧炳強表示要視乎口號本身，以及要視乎在甚麼場合叫喊有關口號、叫喊口號之後的反應，以及叫喊有關口號時的動機等。