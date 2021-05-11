暴政無下限地瘋狂，彷彿要為2019年的一切報復香港人，站在各崗位最前線的人相繼失去自由，各陣地的喪鐘接連被打響。新聞自由的土壤亦逐漸枯乾，無數人聲言要取締報章拘捕記者，透過報章為平台向失去自由的手足送上鼓勵和支持，不再是必然，但只要仍有讀者來鴻，本報必會繼續向牆內送暖。正如林進所言，珍惜每一個可能性，令香港變得更好的可能，香港總會有黎明到來的一刻。

患難顯高尚

林卓廷先生：

在這個荒謬的時代，像你這樣正義的人，居然被迫害坐牢，真是令人傷感不已。 但是在患難之中更顯出你的高尚人格，今天看報紙知道你即使身陷囹圄，還記掛着其他因初選案被還柙的議員，更情願為其他手足坐牢，這種無私教我敬佩萬分！ 你一定要撐住！香港人都一定會撐落去！

年輕人上

繼續尋自由

胡志偉先生：

最近得悉你爸爸離世嘅新聞，十分明白你的難過和傷痛。 當一個政權連奔喪都唔批准還柙人士保釋，就可以知道佢幾冷酷無情。 不過，香港人一定唔會俾呢種粗暴嘅勢力嚇怕，即使𠵱家只有有限嘅表達空間，我哋仍然會堅持向不義說不，繼續追求我哋本身應該擁有免於恐懼嘅自由！ 但願牆內各人平安、健康！🙏🏻

同路人MM

願可感染人

親愛的岑敖暉：

年青、勇氣有承擔，是你的標記。你能夠將大學期間關心時政的精神延續到現在，並以區議員的身份繼續為香港人服務，真是值得讚賞！ 囚禁的日子必定難過，一定是孤單、苦悶和寂寞，希望你仍以堅毅不屈的意志咬緊牙關撐下去。 祝願你可以早日重獲自由，能與至愛的另一半、家人、朋友團聚！ 祝願你身心強健，仍滿有感染別人的力！

一位要向學習的人

燃愛港之火

親愛的尹兆堅：

你飽滿的身軀，必定有足夠的氣量去助你義正辭嚴地發聲。在這個充滿謊言的香港，尤其需要講真話的人。你和一群熱愛香港的義士，多年來不斷關愛這片土地，常常把握着合適的時機表態。在近年艱難和黑暗氛圍下，令人連氣也感到困難，但你們仍可以堅勇不屈地迎難而上，真是令人深感佩服！ 但願你和戰友們的愛港之火永在燃亮，在黑暗中更顯光芒！

一位要向學習的人

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