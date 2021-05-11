【強姦案】

【本報訊】57歲地盤工與內地婦結婚後，涉多次非禮及強姦年僅9歲繼女，案件昨續審。女童透露被告強姦時曾向她說「生我嘅BB，之後可以有奶」，又稱「玩你比玩其他女人舒服」。

控方繼續播放女事主X與社工會面的錄影。X稱2016年7月起持續在家中遭被告強姦，印象最深刻一次在2018年秋季，當時母親不在家，被告用手機播放色情影片「叫我學啲嘢」，要求她模仿片中女演員的叫聲及動作。X不敢反抗，全部照做。

「佢係性侵犯我嘅衰人」

X亦憶述2018年起被迫替被告口交逾20次，她十分難受，口交令她惡心及作嘔，吞精更是「好核突、好臭、好難食」。至於遭被告強迫肛交，X稱最深刻一次在2019年1月，當時她準備上學，並大叫：「好痛呀！我唔想呀！」但被告繼續侵犯。事後被告若無其事表示：「就嚟遲到，你返學啦。」社工數次向X確認侵犯者身份，X多次脫口而出指：「佢係性侵犯我嘅衰人」。

X昨透過視像系統作供，談及2019年農曆年初一在內地家中的摸胸事件。X當時和表姊坐在窗台，被告在旁躺在床上，趁表姊看平板電腦時，伸手摸了X胸部幾下。X數分鐘後以通訊軟件聯絡表姊，要求表姊「離我爸遠點」、「說出來你可能不信」，交代事件後卻稱「過年了，我不想鬧甚麼，確實沒膽子報警」。聆訊今續。

案件編號：HCCC95/20