立法會今（12日）午恢復二讀涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，料即日表決通過，有消息指政府冀在5月底至6月為區議員舉行宣誓儀式，目前傾向18區區議會同日及同一地點逐區集體宣誓，而逾20名區議員已各因不同原因辭職。

《蘋果》統計宣誓條例通過前區議員出缺的情況，今年初至今共有近20名區議員辭職，包括涉47人案在囚的元朗王百羽、葵青尹兆堅、東區徐子見等，接連於近日宣佈請辭，另有多人表明因為拒宣誓而辭職，如北區袁浩倫及元朗杜嘉倫等；另東區黃宜和大埔林名溢就稱以健康理由離任。

早前被政制及內地事務局局長曾國衞公開稱會被DQ的鄭達鴻，據了解亦在草案通過前辭職，同樣在DQ之列的南區袁嘉蔚和荃灣岑敖暉就因參加去年六四集會案罪成，被判囚超過3個月，已失去區議員資格。

涉47人案 民協何啟明、施德來將宣誓

雖然近日建制傳媒放風，警告宣誓前遭律政司起訴的人，在條例生效後將被暫停區議員職務，其間不可參與區議會、支取薪津和行使區議員身份，暗示有案在身的區議員即使宣誓都會被DQ。但據悉，涉47人案的民協何啟明、施德來將會宣誓。

民協日前發出聲明，宣佈該黨區議員決定宣誓留守區議會，包括涉初選案獲准保釋的施德來和何啟明。涉初選案暫時未被控的民主黨油尖旺涂謹申、元朗鄺俊宇，據了解也會宣誓。

港府：議席空缺不影響區會權力及有效性

對於大批區議員請辭，政府發言人引述《區議會條例》第72條，強調區議會議席空缺並不影響該區議會處理事務的權力和區議會程序的有效性，有關區議會會如常處理區內事務，市民如有需要可就區內事務聯絡相關的部門。

當局又稱，宣誓條例草案通過後，政府會按法例要求落實有關宣誓的規定。

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