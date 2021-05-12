政府設立10億元疫苗保障基金，接種疫苗後出現副作用的最高賠償額，分別是300萬（40歲以下）及250萬元（40歲或以上）。但政府疫苗接種專題網頁透露，部份情況下傷者的賠償上限，可能只是最高賠償額的2%。如市民出現血栓栓塞超過2周或以上，但沒長期後遺症，賠償上限只是最高賠償額的2%，即最多6萬元（40歲以下）；又或出現面癱7日或以上，但26周內康復，賠償上限只是最高賠償額的4%，即最多12萬元（40歲以下）。

AXA任基金第三方管理人

截至本月10日，政府接獲10宗疫苗保障基金的申請，根據疫苗接種專題網頁透露，政府委任AXA安盛為基金的第三方管理人，安盛收到臨床事件評估專家委員會的因果關係評估結果後，會為合資格申請人進行嚴重程度評估，及建議合適賠償金額，然後提交政府決定及付款。

市民接種最少一劑疫苗，並持有註冊醫生發出的嚴重異常事件證明，便可申請基金；而要獲發賠償，必須由專家委員會評估為未能排除與疫苗無關。現時死亡最高賠償額為250萬元（40歲以下）及200萬元（40歲或以上）；傷者最高賠償額為300萬元（40歲以下）及250萬（40歲或以上）。

根據專題網頁資料，市民接種疫苗後出現副作用，嚴重程度評估會分為4級，即痛楚、長期身體損害、傷殘及死亡，首3項的賠償上限，分別為最高保障額的 10%、50%、60%或100%。

面癱7日惟26周內康復 最多賠12萬

網頁列舉不同例子，按副作用嚴重程度作出不同比例的賠償額，如出現面癱7日或以上，但26周內康復，賠償上限為最高賠償額4%；出現速發嚴重過敏反應並需搶救或進行心肺復甦，但沒長期後遺症，賠償上限為最高賠償額10%。

又如面癱持續26周或以上，有明顯面部不對稱、眼睛損傷或因治療出現副作用，賠償上限為最高賠償額的50%。血栓栓塞持續8周或以上，但少於26周，並需長期治療，賠償上限為最高賠償額的20%。

如果申請人的傷殘影響自我照顧能力或收入，也會按嚴重程度而決定賠償額。嚴重程度取決於能否進行日常生活活動，包括穿衣、如廁、移動、控制大人便、進食及梳洗。若速發嚴重過敏而需治療26周或以上，或因血栓栓塞26周或以上，無法完成其中一項日常生活活動，賠償上限為最高賠償額的60%，如無法完成最少3項日常生活活動，將界定為完全傷殘，賠償額上限為最高賠償額100%。

截至5月2日衞生署接獲2,402宗異常事件報告 ，同期該署接獲53宗懷疑貝爾面癱報告，專家經審視個案後，其中7宗被判斷為不屬貝爾面癱，即仍有46宗個案。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）