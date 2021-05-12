26歲的林先生今年3月接種第一劑科興疫苗後出現面癱，曾經留院6日，之後更要接受物理治療，其間不能上班，手停口停。他表示，會向疫苗保障基金提出申索，「點解打針之後會暈、面癱？平時身體好健康，冇得賴」。

林先生今年3月24日於將軍澳體育館接種科興疫苗，打針後於休息區已感到暈眩，約30分鐘後，剛離開體育館便暈倒在地上，中心職員見狀立即上前協助。林先生指，迷糊間感到有人將他送院，入院後清醒便發現自己出現面癱，左眼無法合上，嘴角明顯歪向右邊。他需留院6日治理，出院後繼續服藥5日，於4月21日接受第一次物理治療時，醫護人員指他康復了九成多，即當時仍未完全康復。

料最高獲賠12萬 憂政府「賴皮」

林先生表示，出院證明寫上他患面癱，相信自己符合疫苗保障基金的賠償規定，即出現面部癱瘓7天或以上，但26周內康復，賠償額上限為最高賠償額的4%，最多12萬元。

他表示，正準備相關資料，會於未來數日向疫苗保障基金申索。因他一直打散工，留院及之後的休息令他手停口停，認為政府應向他作出賠償，不過他擔心政府會「賴皮」。他指自己是打散工，有時會做食肆待應，因接種第一劑疫苗後出現面癱，令他不敢接種第二劑疫苗，擔心因而影響工作機會。他直言，若疫苗保障基金不向他賠償，他或會申請法援向政府或藥廠索償。

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