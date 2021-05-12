前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續，法庭開始傳召當日到場的警務人員作供。一名督察自言曾嘗試走近危站現場的男子，惟男子見狀即提起手上鎅刀指向頸部，故只得通知上司要求談判組到場支援。及至接近傍晚6時，談判人員到場，同時有情緒激動的年輕男女表示希望協助游說，惟警方經評估後拒絕安排對話。當時距離黃色雨衣男被發現闖入現場工地範圍，已超過兩個多小時。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工今早供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

督察梁宇熙於案發當日為警方中區警區軍裝巡邏小隊指揮官，軍裝當值的他約於當日下午4時接報，到太古廣場處理一宗案件。

約半小時後，梁到達4樓平台，經右邊入口進入圍封工地範圍，同場已有馮姓督察正接觸一名站在危險位置的男子。梁督察隨即走到馮督察旁邊提供協助，亦有其他救護及消防人員在場戒備。

警曾欲接近對話 危站男子見狀提起鎅刀指著頸部

梁督察憶述該男子左手手持電話，右手則持有鎅刀。梁督察向該男子表明警察身份，又嘗試詢問他站在該位置目的何在，謂：「有咩可以幫到你？」惟該男子並無回應。

由於不知該男子能否聽到他說話，故梁督察嘗試走近，惟該男子見狀隨即提起手上鎅刀，並指著自己的頸部。梁督察於是站回原位，不再上前接觸，並通知上司要求談判組到場支援。

梁督察留意到該男子身穿雨衣，前後寫有「心灰意冷、撤回惡法、黑警冷血、林鄭殺港」字眼。梁於庭上自言知道該男子有訴求想表達，但因男子當時未有回覆提問，故他未能探究更多。

其後馮督察離開現場，由梁督察接手處理。他與該男子周旋約80多分鐘，其間男子並無說話，但不時望向電話，又留意梁督察有何動作。直至下午5時52分，談判組人員到場展開游說工作。

談判人員到場後，梁督察返回地盤外協助其他工作。當時有數名年輕男女在場，其中兩人要求與該男子對話，自言想游說他返回地面，惟當時他們情緒激動。梁督察將相關要求轉達談判人員，經評估後拒絕安排對話。梁督察下午繼續作供。

【案件編號：CCDI481/19】

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