政府上月29日起推出「疫苗氣泡」，以打針為前提放寬各類處所營運，其中停業多時的酒吧業、卡啦OK、夜總會等娛樂場所，員工及顧客必須接種第一針疫苗，才可恢復營運。經過兩星期，3個行業今申訴指配合政府要求生意卻近乎零，他們提出撤銷上述要求，容許他們以飲食處所4級制營運。

質疑對酒吧業界不公：我覺得係不知所謂

酒吧業、卡啦OK、夜總會業界代表在記者會上表示，員工接種率分別達7、8及9成，但因難以要求入場顧客打針，近兩周生意仍然慘淡。香港酒吧業協會主席錢雋永稱，之前政府諮詢時已提過不能強制顧客打針，但政府以抗疫為由說服，又指業界可提誘因推出優惠券吸引顧客，結果超過100間酒吧處所推出谷針優惠券，結果只有幾十人取券，「政府叫我哋做嘅嘢，唔得㗎！佢坐喺天空度諗我哋地下做緊嘅嘢，但天空同地下根本相距太遠」。他強調措施不可行，如果政策繼續，3個行業會料在3個月內全線結業。

錢續指，政府要求多個娛樂處所及外傭強制接種疫苗，結果外傭反對聲音大，政府就「縮沙」毋須外傭強制接種。他質疑政府亦無強制全部公務員打針並公佈數據，反問強制娛樂場所行業打針，是否對業界和顧客公平，「真心講，我覺得係不知所謂」，他亦質疑政府歧視行業。

倡業界取消「酒吧批註」 變回餐廳博生機

錢補充，近期不少持酒牌的餐廳都十分旺場，反而持「酒吧批註」的純酒吧生意淡靜，形成強烈對比。他指有酒吧曾經申請以餐飲處所C級制營運，即客人毋須打針、使用安心出行、處所營運到午夜12時，但不消半日即被食環署警告，其酒牌持「酒吧批注」故不能以餐飲處所營運。錢呼籲業界取消「酒吧批注」變回餐廳做生意，換取一線生機。酒吧業、卡啦OK、夜總會3個行業要求撤銷強制打針條件，容許他們以餐飲處所4級制營業。

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