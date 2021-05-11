【本報訊】綽號「軍火佬」的「高登討論區」記者，昨早被警方以涉嫌強姦上門拘捕。警方指，被捕男子於去年11月至本年4月期間，多次涉嫌強姦一名印尼籍女子，當時被捕記者直播警方拉人過程，只見片中一名身穿警察制服及佩戴疑似警員委任證人士於門外出示疑似法庭文件。據悉，涉事印尼女子於被捕男子家中任職。

手機直播拘捕過程

昨日早上6時許，警方於灣仔堅彌地街一單位，拘捕一名姓胡（44歲）男子，指他於去年11月至本年4月期間，多次於灣仔區強姦一名28歲印尼籍女子，案件交由港島總區重案組跟進。

消息稱，被捕男子綽號「軍火佬」，是網媒「高登討論區」記者，警方進行拘捕行動過程中，「軍火佬」一度使用手機直播拘捕過程，並於「高登討論區」及fb專頁發放，片段僅一分鐘，片中有身穿警察服裝，及佩戴疑似警員委任證人士於門外出示疑似法庭文件並要求停止直播。有關影片其後亦從「高登討論區」及「軍火佬」專頁中移除。「高登討論區」昨日早上10時許發帖，指軍火佬昨晨被捕，指已有律師跟進。

消息指，涉事印尼女子被捕男子家中任職，其後透過女傭中介公司報警。警方指，被捕男子於去年11月至本年4月期間，多次於灣仔區強姦一名28歲印尼籍女傭，案件交由港島總區重案組跟進。