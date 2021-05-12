綽號「花柳全」的甲級重犯何毓桓三年前申請司法覆核，投訴遭懲教署不人道無理對待，被法庭駁回，但獲准上訴。何毓桓今親自向上訴庭陳詞，批評獄中實施荒謬制度，例如不准他保留教科書及字典自學進修。他語帶感觸地自言，落得今日如此下場，部份原因是文革令他學業中斷，「流落街頭玩到餓，就偷麵包、生果」，否則憑他的記性和悟性，「唔相信要揸槍搵食」。

何毓桓於上世紀90年代因劫案入獄，在囚期間屢次犯事加監，目前刑期已達52年，最早起碼要到2027年始能獲釋。他投訴的無理待遇包括受到非法紀律檢控、不獲派工作以致收入微薄、被剝奪看電視和打球等權利、扣起他辛苦工作賺取的食物、無理遭受禁止與囚友接觸的「中止交往」懲罰等。

何毓桓陳詞指，曾有「官員」遊說他取消司法覆核，對方自言從港大法律系畢業，肯定法援署不會派律師幫助他，否則等於摑了當局一巴，又謂世上除了黑白還有灰色地帶，「信我，唔好搞咁多嘢」。何稱對方的話推動他堅持討回公道。他不是為了金錢，只求不要受到荒謬制度虐待折磨。

自信「揸筆」也能謀生 「如果冇文革，唔相信要揸槍搵食」

他又質疑「中止交往」的規定模糊不清。據他所知，署方曾表明中止交往每次不多於12個月，但他每次至少面對18個月、甚至長達46個月的懲罰。他認為待遇根本與他有暴力風險無關，實情是他多年前得罪一位「官員」，對方後來升任署長，運用權力公報私仇。

何亦不滿署方禁止他保留聖經以外的書籍，連閱讀教科書和字典自學進修也不准，可謂荒謬。他指過往英國統治香港時，不想中國人有學問；但香港已回歸祖國廿多年，署方不知為何仍要殘害自己人。他指懲教署的制度不是法律，過往監獄不准囚犯看佛經和可蘭經，後來也改變了。

說到讀書，何自言有現在如此下場，「六成係因為文革」。他憶述小時候曾當班長，後來發生文革，老師被紅衞兵毆打，學校無人教書，他便流連街頭，肚餓時偷取食物果腹，「如果冇文革，繼續讀書，我記性好，悟性唔差，唔相信要揸槍搵食」，相信返大陸「揸筆」也能謀生。

法官朱芬齡、區慶祥和黃國瑛聽畢陳詞，另行擇日頒佈裁判。

【案件編號：CACV128/20】

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