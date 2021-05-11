【本報訊】特首林鄭月娥昨「跪低」不強制外傭接種疫苗，但規定外傭須於本月底前接受第二輪強制檢測。有外傭中介批評當局事前零諮詢，「自己諗到乜嘢就做」。多個外傭團體炮轟政府針對外傭群體做法屬歧視，不滿短時間內要再度強檢，呼籲外傭和市民在下周日穿紅衣表達憤怒。另外，明日到期的社交距離措施，包括四人限聚令等將延長兩周。

林鄭昨出席行會前見記者表示，截至5月9日有逾34萬名外傭接受強檢，約四萬外傭接種兩劑疫苗，這次大型檢測找到三名感染變種病毒確診者。經評估公共衞生需要及考慮各國以自願接種為原則，勞福局長前日會見菲律賓及印尼總領事徵求意見後，「可能會面對一系列法律問題，所以政府決定不會推行（強制外傭接種疫苗）」，但外傭須接受第二輪強制檢測，食衞局長將發出強檢公告要求外傭須於本周六至本月30日檢測，今次檢測時限達兩周，較上次僅九日長。

「政府從來都唔諗後果」

被問政府早前公佈外傭強制打針決定是否草率，林鄭辯稱當時社區首次出現變種病毒株個案，因此提出更嚴厲的措施，但經過深思熟慮決定不會推行。至於僅找出三宗確診是否「勞民傷財」她反駁：「如果事後睇返做咗咁多嘢、嘥咗咁多錢原來都冇case，就認為工作白費，呢個唔係公共衞生宗旨」，又說「唔係希望衞生當局等爆到七彩先處理，一定要走喺疫情之前」，她指明白準備工夫難保百份百準確，但已盡量做到平衡。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，「好多（外傭）真係唔肯打針，我哋都唔可以強迫佢哋」。對於事隔不足兩周，政府即收回有關決定，她回應稱「個政府成日都朝令夕改，我哋都接受嘅」。她批評政府決定有關措施前無諮詢任何持份者意見，「自己諗到乜嘢就做，夾硬嚟唔得，人心嘅問題，真係打咗之後死咗咁點呢？影響嘅後果係好大，佢從來都唔去諗諗」。

她又指，疫情至今本港外傭短缺，若政府堅持要外傭接種疫苗，「走一千幾百（外傭），你都死啦」。外傭Daisy指，先前擬強制接種有歧視之嫌，現時可選擇接種與否，同鄉收到消息均感到高興，更形容是「freedom of choice」；Rylen亦指現時可按照身體狀況選擇，認為對外傭較為尊重。

亞洲移民人士聯盟發言人Sringatin認為，剛完成的首輪強制外傭檢測僅找到數宗確診，成效有限。她強調，外傭並非病毒傳播者，雖然港府不再強制外傭接種疫苗，但短期內要求外傭再做一次強檢，令外傭群體感到憤怒，會再觸發更多本地人歧視外傭的。聯盟呼籲外傭、支持外傭及外勞的市民下周日穿紅衣，表達對政府決定的憤怒，又指現時已有100至200人響應。