立法會今日三讀通過涉及區議員宣誓的修例。有近14年資歷的葵青區區議員黃潤達，是通過修例前最後一批辭職的民主派區議員之一。他接受《蘋果》專訪時慨嘆，《國安法》落實後，香港言論自由、民主空間日漸收窄，在現今政治立場鮮明的形勢下，政府對反對派聲音「寸步不讓」，料未來難以再向政府反映民意，「我睇唔到撐落去，仲有空間去令政府有轉變。」

黃潤達曾在2002年加入街工、2008年起任區議員至今，一直在社區深耕細作19年，見證着2012年反國教、2014年雨傘運動、2019年反修例，3場改變香港政局的社運。他認為，政府現今拒聽民意、拒處理警暴問題等種種行徑，均顯示政府有意將「反對派」推向對立面。

黃舉例指，警方把民主派初選案定性為違反《國安法》，連溫和泛民主派也不放過，顯示未來從政代價大大提高，政治人物一言一行都會受《國安法》掣肘。在紅線飄移下，他憂慮家人受牽連誤墮法網，「佢（國安法）正正影響嘅唔係你個人，仲會影響你屋企人、同事」。他認為，即使區議員宣誓後，不見得政府會將他們視為「自己人」，不存在有更多溝通空間的說法，因此決定離開這個服務多年的公職。

放下耕耘多年的社區，黃直言：「我冇搵接班人，亦冇搵過其他人去選（區議員），因為『己所不欲，勿施於人』。」他不諱言，在可見將來難再踏足政圈，「我唔會排除所有機會，但機會性係好低」，而未來他或會以社工或教師身份，繼續服務公民社會。

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