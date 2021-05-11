【本報訊】涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今日將在立法會恢復二讀及三讀。繼日前民主黨尹兆堅等民主派區議員辭職後，黃大仙區議員劉珈汶和大埔區議員林名溢宣佈辭任區議員，劉更同時退出公民黨，指辭任是不想成為暴權的棋子，林名溢則指以健康理由辭職，而新同盟的北區區議員林淑菁亦以家庭理由辭職。

近日多名民主派區議員宣佈辭職，包括多名因民主派初選案而表示未能履行議員職務的區議員，另也有區議員已表明拒絕宣誓而選擇辭職，此外，葵青區的梁耀忠、荃灣區的岑敖暉、南區的袁嘉蔚、觀塘區的梁凱晴等，則因判囚而失去區議員資格，數目達20多人。

「留有用之軀與匪比壽」

劉珈汶昨於facebook發帖公佈辭職及退出公民黨決定，她對於無法履行競選承諾感抱歉，但宣誓修訂條例通過在即，「實在不欲在這腐敗不堪的制度下完成無理的宣誓要求，在日漸敗壞的區議會內委曲求全，成為暴權的一枚棋子」。本身是立法會前議員譚文豪助理的劉珈汶，形容在任至今497日，「是我一生中最光榮的時刻。」感激街坊支持及公民黨栽培，籲港人要抱持希望，勇敢為自己發聲，「或許前路只會越來越難行，但我相信只要香港人繼續以公義、良知為信念，香港一定會迎來真正的自由」。

大埔區議員林名溢亦在facebook宣佈以健康理由辭職。他表示上任後未有休息時間，身體狀況大不如前，故無法繼續勝任區議員一職，又提及自己意識到區議員只不過是「替政府的錯誤政策執手尾」，再眼見同路人被打壓，卻無能為力，漸感心灰意冷：「有能者無權，無能者把權，劣幣驅逐良幣正是香港今時今日的寫照。」他以電影《頭文字D》中「人無事先做到世界冠軍」的對白，呼籲港人要「留有用之軀，與匪比壽，以期宏願可成之日矣」。

天水連線林進將宣誓

而新同盟的北區區議員林淑菁昨亦宣佈辭任區議員，並向曾經投票給她的選民致歉，指香港言論自由日漸受損，紅線越收越緊，發聲要擔心自身安全：「作為三名子女的母親，我選擇了家庭，希望大家原諒。我已決定不會作區議員宣誓，並已遞交辭任北區區議員之信件。」

另外，元朗區議員、天水連線林進宣佈決定宣誓。他指雖想過辭職明志，但認為不能輕易放棄，「儘管前路有多黑暗，仲有一班人堅持着，那我又怎能輕易放棄」。他指，縱使日後被秋後算賬、追討薪津，甚至要面對刑責入獄，他仍相信要堅守每一個可能性。林進曾在去年民主派初選中，與正被還柙的伍健偉合組名單，排在名單第二位。

前公民黨鄭達鴻今亦傳出已辭去東區區議員一職，他最近的工作報告中，提及「世道艱難，個人前途甚至平安未卜，遺憾地再不能和各位繼續同行」，又透露正收拾辦事處的物資，為正式關門做準備。鄭達鴻早前也因參與民主派初選案被控「串謀顛覆國家政權」，但獲准保釋。另一因初選案被還柙的屯門區區議員張可森，「屯門社區網絡」於facebook宣佈張早前已向民政事務總署署長謝小華遞信辭任區議員，並於昨日生效。

而民政事務局長徐英偉昨出席行會前，被問到多名區議員辭職問題時指，每名區議員辭職都有其個人理由，而在現行法例下，不容許政府委任區議員。