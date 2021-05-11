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特首林鄭月娥為咗宣傳「完善」選舉制度，不惜自己落場做「選委界別分組面面觀」嘅主持，親自訪問唔同嘅建制自己友，仲要每日重複咁播，雖然除咗佢訪問阿姐汪明荃嗰集，畀阿姐搞到佢尷尷尬尬叫做有人留意之外，其他集數真係冇乜人理，全個系列係YouTube嘅view數少，嬲數多，不過市民唔關心冇緊要，最緊要林鄭自我感覺良好，佢前晚喺央視節目入面，就自誇自讚自己雖然無接受過主持訓練，但就完全符合晒做主持嘅要求！

自詡40界別都有朋友

林鄭前晚接受央視《新聞1+1》節目訪問，期間主持人問林鄭點解有條咁嘅橋，由佢自己做主持訪問，佢喺個節目又有咩「收鑊」呢？有央視畀個咁大個舞台佢宣傳自己，林鄭嘅自信返晒嚟。佢話做主持人要有權威，又要熟書，仲面不紅氣不喘咁話，為咗節目效果氣氛可以好啲，主持要同嘉賓「友好」，佢隨即話自己做咗幾十年政府官員、又係特首，熟書就唔使講，又自誇差不多喺40個界別都有朋友，所以同嘉賓感覺非常親切。

佢就講到自己咁勁，但收視又點呢？八方睇YouTube嘅「選委界別分組面面觀」view數，除咗阿姐嗰集有40,000幾，其他都係幾千咁上下，仲要有千幾、兩千個dislike，like就得幾百，似乎觀眾已經表咗態，不過唔緊要，至緊要林鄭自己like就得。

李八方