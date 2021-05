特首林鄭月娥雖尚未表明會否尋求連任,但行政會議成員、新民黨葉劉淑儀接受網媒《思考香港》訪問時就指,相信林鄭「一定想」爭取連任,惟葉劉沒有明言是否支持林鄭連任,僅稱「只可以話個挑戰好大」。

稱林鄭未怕受外國制裁:為國家付出代價

同為行會成員的湯家驊,上月底接受《思考香港》專訪時稱讚林鄭為「最開放」特首,表明希望林鄭「留低」,認為「the devil you know better than the devil you don’t(你熟悉的魔鬼比你不熟悉的魔鬼好)」,之後即引來支持前特首梁振英的張志剛批評,指湯「偷雞唔到蝕把米」。

而葉劉接受《思考香港》專訪時也被問到,林鄭是特首「跑馬仔」的「其中一隻馬」時,葉劉不諱言:「當然係,我相信佢一定想」;又指林鄭親自出任國安委主席協助北京在港落實《國安法》兼「完善」選舉制度,盡忠職守,亦無懼受外國制裁「為國家付出代價」。

不認同林鄭「最開放」論

不過葉劉未有認同林鄭為「最開放」特首之說,「我不知為何他(湯家驊)說她(林鄭月娥)最開放,不知是否她委任了泛民的羅致光,湯家驊都是來自泛民。但如果做更大的團結工作,委任幾個人是不足夠的。」

甚至葉劉被問到是否支持林鄭連任,葉劉則推說林鄭是行會主席、自己的上司而不便評論,對於林鄭的表現,葉劉也只說:「只可以說挑戰好大,個挑戰大過特區的能力,整個特區政府的能力。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)