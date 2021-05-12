前無綫新聞部高層陳鐵彪早前空降執掌Now新聞台，其間多次被揭「河蟹」不利中方或敏感報道。消息指，陳今早（12日）被指再次出手，將有關國安處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬被揭涉嫌光顧無牌按摩店、遭休假受查的新聞下架，並要求在獲得「官方回應」前，不能報道有關新聞。

凌晨曾推送有關消息

多間傳媒今日凌晨報道蔡展鵬因涉光顧無牌按摩店而遭調查的消息，Now新聞的流動應用程式曾於凌晨12時49分推送有關消息（push notification）。不過消息指，Now新聞台主管陳鐵彪今早指示員工將有關新聞下架，並指示新任編輯組主管葉惠民於員工內部群組下達「隻POLICE-SUSPEND（即涉及蔡的報道）喺有官方回應前，不要再出」之指令。

《蘋果》今午查看Now新聞的流動應用程式，亦未能找到相關新聞，包括今早新民黨主席葉劉淑儀就事件表態的報道。至下午1時50分，Now新聞終於推送警務處處長鄧炳強將開記者會交代事件的消息。亦有消息人士指，今早6點的cast原有相關報道，但今早9時後則被下架。

《蘋果》就此事以電話及WhatsApp聯絡陳鐵彪，暫未獲回覆。

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