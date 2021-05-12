消息指，執掌Now新聞台的陳鐵彪，今早要求將有關國安處處長蔡展鵬被揭涉嫌光顧無牌按摩店的新聞下架，並要求在獲得「官方回應」前，不能報道有關新聞。
前無綫新聞部高層陳鐵彪早前空降執掌Now新聞台，其間多次被揭「河蟹」不利中方或敏感報道。消息指，陳今早（12日）被指再次出手，將有關國安處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬被揭涉嫌光顧無牌按摩店、遭休假受查的新聞下架，並要求在獲得「官方回應」前，不能報道有關新聞。
凌晨曾推送有關消息
多間傳媒今日凌晨報道蔡展鵬因涉光顧無牌按摩店而遭調查的消息，Now新聞的流動應用程式曾於凌晨12時49分推送有關消息（push notification）。不過消息指，Now新聞台主管陳鐵彪今早指示員工將有關新聞下架，並指示新任編輯組主管葉惠民於員工內部群組下達「隻POLICE-SUSPEND（即涉及蔡的報道）喺有官方回應前，不要再出」之指令。
《蘋果》今午查看Now新聞的流動應用程式，亦未能找到相關新聞，包括今早新民黨主席葉劉淑儀就事件表態的報道。至下午1時50分，Now新聞終於推送警務處處長鄧炳強將開記者會交代事件的消息。亦有消息人士指，今早6點的cast原有相關報道，但今早9時後則被下架。
《蘋果》就此事以電話及WhatsApp聯絡陳鐵彪，暫未獲回覆。
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