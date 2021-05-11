【本報訊】MIRROR今次演唱會掀起撲飛狂潮，「假飛」及「托水龍」猖獗，黃牛黨更趁機出動大撈油水。有傳MIRROR明年初進軍紅館，到時誓掀另一股撲飛潮。其實針對近年演唱會黃牛黨猖獗，政府考慮推出門券實名制，惟業界反應兩極下遲遲未落實，令黃牛黨活動一直存在。

昨日剛完成最後一場演唱會的MIRROR，開騷前後已發生多宗門券騙案。上月一對在貿易公司工作的「表兄弟」騙徒，「表哥」聲稱是英皇娛樂前員工、在娛樂圈人脈廣闊，又認識ViuTV中人能預訂大批MIRROR演唱會內部門票，至少六人託「表哥」撲飛，惟「表兄弟」收下10萬元後失蹤。

業界反應兩極 實名制未落實

另有騙徒於社交媒體以多個賬戶發文，訛稱有MIRROR演唱會黃牛票出售，收錢後卻未能供貨，逾20人被騙8萬元。

政府早年曾研制訂門券實名制杜絕黃牛黨，但反對聲下至今仍未落實。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑直言，在技術上門券採用實名制問題不大，如擔心每張票實名，檢查耗時，可考慮限定市民每次購買門券上限，由當中一人作登記，該人士必須同時入場，員工只需核實該人身份，可減省時間。

不過方指另一阻力是演唱會承辦機構，因現時慣常採用的內部認購或機構贊助商等，可能未能符合實名制要求，承辦機構可能考慮門券銷情下，寧願維持現行安排。