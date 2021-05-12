政府首次挪用公帑購入東京奧運轉播權，交由5間電視台播放賽事。體育學院主席林大輝出席港台節目時形容，今次公帑是用得其所及有價值，否認是「貼錢」，反指香港作為國際大都會，若不能轉播奧運盛事，是「何等丟臉嘅事，令市民都有怨氣」。對於今次獨欠港台轉播賽事，身兼港台顧問委員會主席的林則認為政府是「錫住港台」，直指港台在直播大型節目的設備及團隊製作經驗方面都較其他電視台差。

林大輝表示，體育界早前一直擔心東京奧運是否如期舉行，若如期舉行卻沒有商業機構購買播權，令巿民難以欣賞奧運盛事，故認為今次政府出手是用得其所及有價值。他說，由於商業機構會考慮盈虧，除了買轉播權，亦要花許多資金投資製作，但在目前經濟環境下，廣告收入來源很差，而且一定比預期低，政府出手其實係急市民所急，明白到「香港市民如果無得睇，作為國際大都會，何等丟臉嘅事，令市民都有怨氣。」

被問到今次「開先例」做法會否令電視台日後不再競投奧運播映權，而且等同「貼錢」，林大輝表示不認同，認為只是特事特辦。他解釋，若經濟好轉，廣告商願意花錢落廣告，電視台經計算後能夠賺錢時，便會競投播映權，直指商家「最識計數」，不會想攤分廣告收入。

主持追問既然政府出手購買奧運轉播權有助推動本地體育發展，日後是否應由政府購買，商業機構毋須競爭，林大輝認為「不排除將來成為恆常做法」，但要先視乎今次電視台反應如何，「5間電視台係咪會產生良性競爭，大家節目更高質素，定係採取hea做呢？」

港台大型節目製作表現差少少 冇份播屬「錫住港台」

對於政府今次安排不包括港台，被質疑是否涉及港台製作能力，身兼港台顧問委員會主席林大輝指安排是「錫住港台」。他指出，現時距離東京奧運開幕只餘70幾天，加上製作要有足夠設備及團隊製作經驗，但港台在這方面相對其他商營電視台會「差少少」，可能有製作風險；而且港台為公營廣播機構，不能收取廣告費，變相是「硬蝕」，「零收入、高支出情況下去做唔化算」，當局要求電視台向港台提供精華片段，形容是「播親都好嘢」。他建議港台播放軟性資訊，例如訪問運動員及報道賽事，「協助」其他電視台。

港協暨奧委會副會長霍啟剛亦表示，政府斥資購買東京奧運播映權，對體育界是好消息，認為是新嘗試。至於政府斥資購買會否變成恆常做法，他稱今次費用涉及公帑，同意日後需作檢討，但過往較忽略傳播的部份，認為應讓巿民更多認識精英運動員。

霍啟剛又提到，政府與電視台的協定，除涉及奧運播映權外，電視台亦承諾之後要製作節目推廣本地體育發展，形容並非「放完煙花就無」。

學者：電視台或蝕本 惟有得播好過無得播

理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸在同一節目表示，疫情下廣告收入少，過去兩屆京奧運購買轉播權的電視台均是損手離場，故在商業考慮下，今次未有購入奧運轉播權。但他認為，奧運作全球盛事市民要有一定認識及知情權，政府介入屬合理。被問到5間電視台的製作費會否「高到蝕錢」，他指由於幾間電視台一同播放賽事，加上播放時數應有最低要求，若轉播條款辣，連同製作及增聘人手成本等，「未必封晒蝕本門，但有得播好過無得播啦！」

李續指，香港市民對體育運動熱情可能集中於英超等非奧運賽事，因此廣告效益未必高，若政府認為公眾有需要接觸重要體育運動就應介入，而理想做法是交由不需要考慮利潤的港台播放，或由港台購入轉播權。

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